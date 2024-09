A light-contact, kick-light és formagyakorlat szabályrendszerben megrendezett versenyen a tét a felnőtt és masters (veterán) magyar bajnoki címek eldöntése mellett az Athénban sorra kerülő kontinens seregszemlén való részvételi jog megszerzése is volt. A vasi rendezvényt a jó szervezettség és a kiváló hangulat jellemezte. A verseny lefolyását segítette Gasparik Róbert nemzetközi bíró, aki a füzesgyarmati Hegyesi KB SE vezetője.

A mezőnyben indultak a Békés Megyei Harcművész Szövetséghez tartozó klubok versenyzői is. A nap végén kialakult, ki szerzett jogot az athéni indulásra. A szeniorok között a battonyai Mezei Nikolett lehet válogatott 65 kg súlycsoportban mind light-, mind kick-light szabályrendszerben. A masters korosztályban Dohányos András (JALTE-Dohányos team) 94 kg-os súlycsoportban, illetve a nőknél Kovács Mariann (Kondorosi Kick-box SE) szintén mindkét kategóriában válogatott lett. Akik nem ölthetik magukra a válogatott mezt, úgy küzdöttek, hogy megállták a helyüket. Czeglédi Tamás, a JALTE-Dohányos team harcosa harmadik lett a 69 kg-os súlycsoportban, míg a kondorosi Maginyecz György, több éves kihagyás után, felkészülve színvonalasan küzdött, és ötödik helyen zárt.

A szenior formagyakorlatosok között az orosházi Contact Kick-boksz, Thai-boksz Egyesület versenyzői kerültek be a válogatottba. Brezovszky Zoltán három kategóriában már korábban biztosította helyét, most zenés fegyveres formagyakorlatban is bajnok lett. Halustyik Cintia a két pusztakezes kategóriában számított kijutónak, ezúttal a fegyveres kategóriákban szerzett ezüstérmet, vagyis két számban indulhat Athénban.

A Viharsarokból tehát öt felnőtt versenyző ölthet magára címeres mezt. A szakemberek bizakodnak, hogy az októberben Csepelen sorra kerülő point-fighting országos bajnokság után ez a létszám még gyarapszik.