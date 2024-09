EURO-NOVEX USE–Zengő Alföld Orosházi KA 30–27 (15–13)

NB I. B-s női kézilabda-mérkőzés. Szászberek, 100 néző. Vezette: Hársfalvi Zsófia, Mórocz Réka.

Vass Víta támadja az ellenfél kapuját egy korábbi bajnokin. Fotó: Komáromi VSE/Facebook

Orosháza: Bálint – Pécsi 4, Zavaczki 1, Vass 5 (2), Ács 1, Kenyeres 5, Rácz 4. Csere: Madera-Domokos, Reszegi (kapusok), Baráth 3 (3), Péter 1, Bedron, Kozma 1, Leczkési 1, Patyi, Gutecz 1. Edző: Törő Szabolcs. Az EURONOVEX legjobb góldobói: Gazsovics 8, Szarvas 5 (3), Bagi 4.

Kiállítások: 6, illetve 8 perc+Patyi a 43. percben kizárva. Hétméteresek: 5/4, ill. 5/5.

Zsinórban négy góllal indítottak az orosháziak, a 4. percben jött is a hazai időkérés. Ezzel megtörték a látogatók lendületét, akik egyre többet hibáztak támadásban. Hamarjában felzárkózott az EURONOVEX, Törő Szabolcs részéről is érkezett a játékmegszakítás. A félidő közepét átlépve maradt az egy-két gólos vendégelőny, utoljára Péter Petra eredményességével volt a csapatok között kettő a 18. percben, 7–9-nél. Erre zsinórban négy hazai találat érkezett és fordult a kocka. Rácz Panna 6 minutányi gólcsendet tört meg, Kenyeres 11–11-nél egalizált, mégis hazai előnnyel térhettek pihenőre a játékosok, mert a hajrát a házigazdák bírták jobban koncentrációval.

Szünet után sok volt a pontatlanság mindkét oldalon, Bálint Anna védéseivel tartani tudta a lépést az Orosháza (40. p.: 17–16). Amikor picit felpuhult a védekezés, abból máris tőkét és előnyt kovácsoltak maguknak a helyiek, és 20–16-os állásnál először jártak néggyel előrébb. Amikor Vass Víta pontosabbá vált a kapu előtt, ezt a fórt még többször is lefelezték a látogató, ennél közelebb azonban nem tudtak férkőzni. A meccs végjátéka már nem tartogatott izgalmakat. A látogatók mentségére szolgál, hogy 30–25-ről sem adták fel és sikerült kozmetikázniuk az eredményt.

Törő Szabolcs: – Nagy lépést tettünk előre védekezésben. A taktikai dolgaink nagy százalékban érvényesítettük, a helyzetek értékesítéseiben kell fejlődnünk, illetve sokkal okosabban játszanunk. A szívünk és a lelkünk a helyén volt.