Zengő Alföld Orosházi KA–Hajdúnánás SK 35–36 (20–21)

NB I. B-s női kézilabda-mérkőzés. Orosháza, 200 néző. Vezette: dr. Csuka Pál, Kocsis Olivér.

Orosháza: Bálint – Pécsi 2, Zavaczki 2, Vass 8 (1), Gutecz 1, Kenyeres 2, Rácz 2. Csere: Reszegi, Madera-Domokos (kapus), Petri, Gara, BARÁTH 8 (3), Kozma, Patyi 2, PÉTER 6. Edző: Törő Szabolcs. A Hajdúnánás legjobb góldobói: Siska 14 (6), Szécsi 5, Nyakó 4, Bagi 4 (1).

Kiállítások: 4, ill. 6 perc. Hétméteresek: 6/5, ill. 8/7.

A nánásiak tavaly az orosházi csapat mumusának számítottak, mind a négy szerezhető pontot megszerezték. Most is jobban kezdtek, sorra dobták a gólokat, velük szemben a hazaiak rengeteget hibáztak, így az edzőjüknek 3–8-as állásnál már 8. percben meg kellett szakítania a játékot. Jót tettek az intelmek, nyomban 6–8-ra alakították a meccset. A 14. percig állandósult a két-három gól közte, ekkor Baráth Berta triplájával 11–11-nél először volt egálban a két fél. A hazaiakban nem volt meg az a plusz, ami a fordításhoz kellett volna, ami elsődlegesen a védekezés hiányosságaira volt vezethető. Siska gyakorlatilag tarthatatlannak bizonyult számukra, de a félidő végén két egykori játékosuk, Nyakó és Kostyó is belelendült.

A házigazdák minimális hátrányból indították a második játékrészt. Kiélezett csata folyt, az eredmény folyamatosan szorosan alakult, de a minimális előny ezúttal is rendre a látogatóknál volt. A félidő közepén hárommal is vezettek a nánásiak (26–29), de azután nagy küzdelem árán megint visszazárkózott az Orosháza. A jól játszó Péter Petra révén két perccel a vége előtt lett 34–34, ám a hajrá a rutinos Siska Pálma jóvoltából a hajdúságiak szája íze szerint alakult, akik egyetlen többlet találattal két pontot raboltak el.

Zalai Csanád, másodedző: – Az elején sajnos nagyon elengedtük az ellenfelet. A védekezés nem állt össze, nagyon kevés támadást védekeztünk ki. Ezekben a következő fordulókban sokat kell javulnunk.