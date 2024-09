Zengő Alföld Orosházi KA–TEMPO KSE 37–26 (16–12)

Magyar Kupa női kézilabda-mérkőzés. Orosháza, 100 néző. Vezette: Harsányi, Magyar.

Orosháza: Madera-Domokos – Leczkési 2, Gara, Petri 10, Kozma 5, Patyi 1, Jáhn 2. Csere: Bálint (kapus), Kecskeméti, Igaz 1, Ádász 1, Péter 3, Gutecz 6, Cserenyeczki 1, Bedron 5. Edző: Törő Szabolcs. A TEMPO KSE legjobb góldobói: Sipos 7 (2), Marik 7 (4).

Kiállítások: 8, ill. 4 perc. Hétméteresek: 4/2, ill. 8/8.

A találkozóra Törő Szabolcs a kettős játékengedéllyel Mezőtúron kézilabdázó fiatalokat is hazarendelte, ezáltal csapatra való kulcsemberét is pihentetni tudta. Remekül kezdtek a házigazdák, a szűkös kerettel érkező látogatók csak a negyedik találatukra tudtak először válaszolni a 13. percben. Ezt a fórt a félidő végéig „görgetni” tudták maguk előtt az orosháziak, a látogatók kettőnél közelebb nem tudtak férkőzni.

A fordulás után új lendületet vettek a hazaiak és Petri Ildikó vezérletével hamarjában 21–14-re alakították az eredményt. Ekkor már a 11 játékossal, de 3 kapussal érkező TEMPO kevésbé bírta a tempót, így a meccs kimeneteléhez nem férhetett kétség, inkább csak a különbség maradt kérdés. Ami többször is tucatnyira duzzadt, végül 11-nél állt meg a számláló.

Törő Szabolcs: – Örülök a győzelemnek, különösen annak, hogy bizonyítottak azok a játékosok, akik kevesebbet játszottak eddig. Ebből kell erőt meríteni. Gratulálok a lányoknak!