Szünet után is a látogatók kezdtek jobban, de egy négyes sorozattal lelombozta őket Cifra Tibor együttese (35. p.: 18–14). A gólgyártást Horváth László, Novák Zsolt és Varsandán Áron kollektíven vette át a társaktól. Állandósult a 3-5 találatnyi stabil fór, ami annak is volt tulajdonítható, hogy a védekezésre kevesebb energiát füstöltek el a játékosok, a kapusok is gyakran kerültek ezáltal kiszolgáltatott helyzetbe. A 44. percben Kepess eredményességével 24–18-nál először hízott hat gólra a békésiek vezetése. Jött is a vendégek időkérése. Mivel öt minuta alatt lefelezték a különbséget (25–22), érthető volt a hazai játékmegszakítás. Az utolsó tíz percben viszont már nem tudtak hatásos újdonsággal előállni a vendégek, maradt a BFKC magabiztos sikere.

Cifra Tibor: – Megtört a jég és végre hazai pályán is sikerült győzelmet aratnunk. Fontos két pontot szereztünk, ami reményeim szerint lendületet ad a folytatásra.