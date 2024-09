PV-CENTRAL-Békési FKC–Budai Farkasok 25–32 (13–14)

NB I. B-s férfi kézilabda-mérkőzés. Békés, 250 néző. Vezette: Asztalos Bence, Szalay Zoltán.

Cifra Tibor hajtja űzi csapatát. Fotó: Jenei Péter

Békés: TAKÁCS – Kovács Sz. 3, Novák E. 1, Haszilló 3, Breuer 2, VARSANDÁN 5 (3), NOVÁK Zs. 6. Csere: Markóczy, Vígh (kapusok), Kepess 1, Balogh B. 1, Horváth L. 2, Dobos, Árpási 1. Edző: Cifra Tibor. A Budai Farkasok legjobb góldobói: Kristóf 7, Szeitl 4, Csengeri 4 (1), Draskovics 4.

Kiállítások: 8, illetve 8 perc+Kende kizárva a 25. percben. Hétméteresek: 4/3, ill. 4/3.

Két hazai találat indította a találkozót, ám azután egy-kettőre visszazárkóztak a fővárosiak és kettős emberhátrányban is fordítottak (4–5). Mindez nem zavarta meg Cifra Tibor alakulatát, amely 10 percnyi játék után ismét kettővel járt előrébb, a félidő második felét átlépve pedig Kovács Szabolcs eredményességében 10–7-es előnyre tett szert. A látogatók csaknem tíz minuta alatt mindössze kétszer tudták bevenni Takács kapuját, ezért ekkor még nem tudták kihasználni, hogy a hazaiak támadó potenciálja is visszaesett a játékrész második felére. A hajrában azután lábra kapott a minőségi játékosokat soraiban tudó Budai Farkasok, és Kende kizárása ellenére 12–9-ről 12–13-ra megfordította a meccset.

A második félidőt is eredményesebben kezdte, és a békésiek korai időkérése ellenére hamar elhúzott. A 42. percben 16–22-nél először mutatkozott hat gólnyi különbség a felek között, ami azután állandósult is. A hazaiak mintha a győzelembe vetett hitüket is elásták volna, bár ennek ellentmond, hogy a játékrész második felében kettős emberhátrányban is tartani tudták a távolságot. A meccs kimenetelén viszont már nem tudtak változtatni: maradt az izgalommentes hajrá és a vendégek magabiztos sikere.

Cifra Tibor: – Az első félidőben végig egyenrangú partnerei voltunk az egyik bajnokaspiránsnak, a fordulás után viszont sajnos kiütközött a két keret mélységéből adódó különbség.