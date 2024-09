Dr. Görgényi Ernő kifejtette, előtte Kempf Zozó hogylétéről érdeklődtek a műsorvezetők.

Zozót kiváló orvosok ápolják és napról napra javul az állapota Fotó: Balogh Zoltán/MTI-archív

– Zozó édesapjával tartom a kapcsolatot, így elmondhattam, a körülményekhez képest jól van, a családja és szerettei figyelnek Rá, kiváló orvosok ápolják és mivel erős, napról napra jobban van – fogalmazott.

Mint arról korábban beszámoltunk, súlyos balesete után az intenzív osztályra került a profi BMX-es Kempf Zozo, akit az Exatlon Hungaryből, az Ázsia Expresszből, a Ninja Warriorból és a Dancing with the Starsból is ismerhetnek a TV2 nézői. A sportoló a svájci EUC freestyle Európa-bajnokságon sérült meg, egy balszerencsés esés következtében több helyen arccsonttörést szenvedett.