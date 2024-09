A férfi mezőny abszolút teljesnek tűnt a nevezési listák alapján. Aki az utóbbi időben kicsit is számított a magyar hosszútávfutásban, ott volt a rajtnál, és ennek megfelelően színvonalas versenyt is hozott ez az inkább késő nyári, mint kora őszi nap.

A békéscsabai kitűnőségnek, Karsai Gábornak nagyon jól sikerült a versenyre való felkészülés, kitűnő edzéseket végzett, így nagyobb reményekkel készült. Nem sokkal a vasárnapi verseny előtt azonban megfázási jelek mutatkoztak nála, így még az indulása is kétségessé vált. Végül vállalta a versenyt és a minden kategóriát figyelembe véve 13 500 futót felvonultató mezőnyben elrajtolt. Karsai mindent félretéve bátran kezdett és 3 kilométerig az élmezőnnyel futott, de – s ebbe belejátszhatott a kisebb betegsége is – fokozatosan leszakadt és már csak az utánpótlás bajnoki címért hajtott, amit 1 óra 9 perc, 22 másodperces idővel meg is szerzett. Ez az eredmény a felnőttek között az ötödik helyet jelentette Tóth Sándor tanítványának.