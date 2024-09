KK Ajka–PV-CENTRAL-Békési FKC 23–24 (13–12)

NB I. B-s férfi kézilabda-mérkőzés. Ajka, 250 néző. Vezette: Garai Balázs Róbert, Varasdi Levente Zoltán.

Békés: TAKÁCS – NOVÁK E. 1, Haszilló, KOVÁCS SZ. 3, Árpási 1, VARSANDÁN 6 (3), NOVÁK ZS. 6. Csere: Markóczy, Vígh (kapusok), Balogh B., Horváth L. 2, Dobos 3, Breuer 2, Sütő. Edző: Cifra Tibor. Az Ajka legjobb góldobói: Jávor 7, Szabó T. 5, Gyene 4 (1).

Kiállítások: 10, ill. 6 perc. Hétméteresek: 3/2, ill. 4/3.

A hosszú utazás fáradalmai hatására nehezen indult a meccs a békésiek számára. Cifra Tibor edző 4–0-s hazai vezetésnél már a 6. percben időkérésre kényszerült. Szépen lassan kezdtek magukra találni a látogatók 6–1-es állásról, 6–4-re zárkóztak. Ekkor még volt egy jó periódusuk az ajkaiaknak (18. p.: 9–6), ám azután Takács Szabolcs zsinórban mutatta be a bravúrokat a kapuban, ennek jótékony hatásaként a társai a 24. percben 9–9-nél utolérték őket. A félidő finisében gólra góllal válaszoltak a felek, először a térfélcsere után vették át a vezetést a látogatók. Ekkor 14–12-ről 15–17-re módosították az eredményt, kicsalva a hazai edző időkérését. A békésiek lendületét azonban ez sem törte meg, Takács újabb védéseivel a játékrész derekára stabilizálták a vezetést (17–21). A meccs hajrájára viszont némileg megtorpantak a látogatók, ez kihasználva Gyene Norbert vezérletével 18–22-ről egalizáltak a házigazdák. Érkezett is Cifra Tibor időkérése, ami jótékony hajtás gyakorolt. Kovács majd Horváth is betalált az utolsó két percben, amire csak szépítés érkezett Szabó Tas jóvoltából, ám ez nem ért pontot a bakonyiaknak.

Cifra Tibor: – Ez a győzelem az egység és a hit diadala volt. A fiúk dacoltak a nehézségeinkkel és megmutatták, hogy mekkora szívvel rendelkeznek.