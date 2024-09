Gulyás Milán összetett rekordja

A serdülők kezdték a napot, méghozzá nagyon jól, két bajnoki címmel. A 89 kilogrammos súlycsoportban induló Gulyás Milán szakításban 120 kg-os új országos csúcsot emelt, lökésben 140 kg-ig jutott, ami ugyan elmaradt saját országos csúcsától, de így is megjavította az összetett rekordot 256 kg-ról 260 kg-ra. Ezzel övé lett az abszolút első hely is a serdülő fiúk között. Mórocz Nándor (96 kg) hat hibátlan gyakorlattal 70 kg-al egyéni csúcsot jegyzett szakításban, lökésben 90, összetettbe 160 kilogramm az eredménye, amivel megnyerte a basúlyemelés, Gulyás Milán, országos bajnokságjnokságot.

„Agyonnyerték” magukat a békéscsabai súlyemelők a korosztályos országos bajnokságon

Fotó: Békéscsabai Súlyemelő és Szabadidő SE

A másnapi folytatásban sem szakadt meg a békéscsabaiak nagy sorozata, az ifjúságiak között induló Bökfi-tanítványok sorra nyerték a bajnoki címeket.

Garamvölgyi Kasszandra az 59 kg-ban szerepelve egyéni csúcsot jelentő hat jó gyakorlatot mutatott be (szakítás: 66 kg; lökés: 84 kg; összetett: 150 kg) és súlycsoportja bajnoka lett, abszolútban a második helyen végzett az ifjúsági lányok között. Mórocz Noémi (+81 kg) is a bajnoki dobogó tetejére állhatott, aki szakításban 68, lökésben 80, míg összetettben 148 kg-ot ért el, utóbbi egyéni csúcs. Szabadi Luca csak azért nem nyerhetett, mert ő is a Mórocz Noémi súlycsoportjában vetélkedett. Szakításban 55, lökésben 72, összetettben 127 kg az eredménye, ami ezüstérmet ért.

A fiúknál Fekécs Noel (61 kg) szakításban elért 91 kg-os eredménye egyéni csúcs. Lökésben 115, míg összetettben 206 kg-ig jutott és megnyerte a súlycsoport küzdelmeit. Testvére, Gergő (73 kg) az ifjúsági fiúk abszolút versenyében harmadik lett, a súlycsoportját pedig a várakozásoknak megfelelően megnyerte (szakítás: 100 kg; lökés: 140 kg; összetett: 240 kg). Demó András nem akart elmaradni a csabai társaitól, győzött ő is, csak éppen a 81 kg-ban, méghozzá összetettben 189 kg-os egyéni rekorddal. Szakításban 91, lökésben 98 kg-ot jegyzett.