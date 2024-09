Dévaványai SE (8.)–Szarvasi FC (7.)

Bereczki Árpád, a Dévaványai SE edzője: – Ki-ki meccset játszottunk az erős Kondorossal idegenben, ez megfelelő alapot adhat számunkra a Szarvas elleni meccsre is. Ellenfelünk elsődleges célja a bajnokság megnyerése, amely szerintem az osztály legerősebb játékosállományával rendelkezik. Nekünk teljesen mások a céljaink a bajnokságban, nem is mi vagyunk a mérkőzés esélyese. Bízom benne, hogy a szurkolóink biztatása mellett tudunk egy jó meccset játszani. Több hiányzónk is lesz. Papp Dávidnak most lesz az esküvője, sok boldogságot kívánok az ifjú párnak! A testvére Viktor ugyanide lesz hivatalos. Adamecz Istvánt és Szalai Balázst szintén nélkülözni kell és kérdéses még Szántó Bence szereplése is.

Orosházi MTK-ULE (3.)–Gyomaendrődi FC (6.)

Bodzás Ádám, az Orosházi MTK-ULE edzője: – Bízom benne, hogy most már sikerül átlépnünk a saját árnyékunkat. A hétvégi Mezőhegyesen mutatott játékunkra lehet alapozni. A játék minden elemében sikerült előre lépnünk, amit remélem át tudunk menteni a szombati mérkőzésre. Nehéz mérkőzésre számítok. A gyomai csapat fiatal, és ezért lehet, hogy ilyen hektikus a teljesítményük. Éppen ezért nem lehet tudni most melyik arcukat fogják mutatni. Jobb tartani tőlük, mint megijedni. Szeretnénk szép játékkal szolgálni a hazai közönségnek.

Füzesgyarmati SK (12.)–Mezőhegyesi SE (11.)

Boros Tibor, a Füzesgyarmati SK szakmai koordinátora: – Hogy a játéktudásban két hasonló csapatról van-e szó, majd eldől szombaton. A helyzet nem változott, több sérültünk és egyéb okból hiányzónk van, de ettől függetlenül szeretnénk megszerezni az első győzelmünket, amire akkor van esély, ha az alapcsapatunk rendelkezésre áll majd.