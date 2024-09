Bencsik-Giricz Laura nyitotta meg a gólok sorát a 49. másodpercben, de Pődör Rebeka révén szinte azonnal érkezett a válasz. A csabaiaknál a portugál Mariana Ferreira Lopes hamar megtalálta az ellenfél kapusának gyenge pontjait és góljaival sikerült ellépni két találattal. A hazai oldalon viszont volt egy Pődör Rebeka, akit nem tudtak semlegesíteni a lila-fehérek, így többször is átvették a vezetést. A félidő közepén Román Dorinát és Borbély Mártát is kiállították (ami már a harmadik és a negyedik kétpercese volt a vendégeknek), ami kiváló alkalmat jelentett volna az újoncnak, hogy tovább növelje az előnyét. A Csaba azonban nem engedte ellógni vendéglátóját és Bencsik Bojána révén kiegyenlített. A vasiak ugyanakkor nagyon szívták magukat és Pődör Rebeka 6. góljával először vezettek kettő, majd három találattal. A vendégek szinte folyamatosan emberhátrányban játszottak, így pedig nehezen tudták tartani az ellenfelüket. Rác Sándor edző kapust cserélt, de a bravúrokat Szabó Dóra sem hozta, így kezdett elhúzni a Szombathely. A 21. percben 14–10-nél időt is kért a csabaiak edzője. A különbség nem nagyon változott, így a 27. percben újabb csabai időkérés következett. A vasiak lendülete a szünetig kitartott és magabiztos játékkal, jó pozícióból várhatták a második félidőt.

Egy 5–2-es rohammal a négyből öt perc alatt hét gólos előny alakult ki a vasi oldalon. Inkább a csabai csapat tűnt meglepett újoncnak, nem a Szombathely, amellyel még sok gárdának meg fog gyűlni a baja. Próbált zárkózni az Előre (a hétről négyre sikerült többször is), de a különbség túl nagy volt ahhoz, hogy utolérje vendéglátóját az Előre, sőt, a hazaiak egy szemvillanás alatt elhúztak ismét. A végét ugyan nagyon meghajtotta a Csaba, hiszen két perccel a vége előtt már csak két gól volt a csapatok között, ám Kulcsár Dorottya eldöntötte a mérkőzést.

Szombathelyi KKA–Tappe-Békéscsabai Előre NKSE 39–36 (19–15)

NB I.-es női mérkőzés. Szombathely, 480 néző. V.: Felhő, Öcsi.

Szombathely: Mendes – Akijama 4, Malovics 4, Pődör B. 4, Szmolek 1, Pődör R. 10 (4), Kazai 7. Cs.: Marinovic, Csatlós (kapusok), Kulcsár 4, Djatevszka 2, Varga N. 2, Bujnochová 1. Vezetőedző: Bo Rudgaard Olsen.