Szilágyi Ilona rendőr őrnagy, bűnmegelőzési főelőadó elmondta, hogy korábban egy évre szóló együttműködési megállapodást kötött a Békéscsabai Rendőrkapitányság és a Békéscsabai Labdarúgó Akadémia. Ennek keretében tájékoztató foglalkozásokat tartottak a futballistáknak, a cél az volt, hogy

erősítsék a gyermekek biztonságát, hogy

megelőzzék az áldozattá vagy elkövetővé válásukat, hogy

a fiatalok felismerhessék és jól kezelhessék a veszélyhelyzeteket.

Boér Gábor szakmai vezető és Jánosi Péter rendőr ezredes írta alá a Békéscsabai Labdarúgó Akadémia és a Békéscsabai Rendőrkapitányság közötti együttműködési megállapodást. Fotó: Licska Balázs

Hasznos információkat nyújtottak számukra például a biztonságos internethasználat, a vagyonvédelem, a drogprevenció, a közlekedés területén.

Három évre szól az együttműködési megállapodás

A tavaly elindított együttműködés a mostani, 2024/25-ös tanévben is folytatódik, sőt, a jelenlegi megállapodás három évre, 2027 nyaráig szól. A kontraktust a Békéscsabai Labdarúgó Akadémia képviseletében Boér Gábor szakmai vezető, míg a Békéscsabai Rendőrkapitányság részéről Jánosi Péter rendőr ezredes, rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető írta alá hétfőn az Előre-székházban.

Társadalmi felelősségvállalási programot indított a Békéscsabai Labdarúgó Akadémia

Boér Gábor szakmai vezető emlékeztetett, hogy a Békéscsabai Labdarúgó Akadémia társadalmi felelősségvállalási programot indított, többek között azért, hogy javítsanak a sportolók, köztük a fiatal futballisták megítélésén. A rendőrséggel való együttműködés – amit követendő példának nevezett – erősödött az elmúlt egy évben, a foglalkozások révén segítenek a gyermekeknek felismerni a bajt, ha pedig esetleg megtörtént, akkor azt megfelelően kezelni. Hangsúlyozta, hogy a programok a fiatalok mellett a szüleiket is érintik. Úgy véli, nemcsak az a fontos, hogy a sportban, hanem az, hogy az élet minden területén töretlen legyen a futballisták fejlődése.

Hasznos információkat, ismereteket ad át a Békéscsabai Rendőrkapitányság

Jánosi Péter rendőr ezredes kiemelte, hogy a Békéscsabai Rendőrkapitányság és a Békéscsabai Labdarúgó Akadémia közötti megállapodást korábban is sikerült tartalommal megtölteni, és fontosnak nevezte, hogy az együttműködés folytatódik. Aláhúzta: össztársadalmi érdek is, hogy hasznos ismereteket, információkat nyújtson a rendőrség mindenkinek. Most a fő cél az, hogy megelőzzék, hogy a fiatalok bűncselekmények áldozataivá, esetleg elkövetőivé válhassanak. A foglalkozások, az előadások nemcsak a gyermekeknek, hanem a szüleiknek szólnak, szó volt és szó lesz a közlekedésről, a kábítószerekről, az internetes világról, de a nyárról és a tanévkezdésről is.