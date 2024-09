Az eseménynek rangot adott az is, hogy egy-egy osztrák és szerb, valamint három román és négy szlovák egylet is állított ki versenyzőt a Debreceni Sportuszodában. Ezúttal Békés vármegyét mind a három helyi közösség, a Békéscsabai Szenior Úszó Egyesület, a Gyulai dr. Regele Károly Szenior Úszóklub és a Tótkomlósi Rozmár Szenior Úszóklub Egyesület képviselte a kétnapos eseményen. Nem is akárhogyan, hiszen együttesen 28 érmes helyezést gyűjtöttek be.

Az éremtáblán a Törökbálinti Senior Úszó Club végzett az élen 76 arany-, 28 ezüst és 8 bronzéremmel, megelőzve a házigazda Debreceni Szenior Úszó Klubot (75, 73, 62) és a Szentesi Delfin Sport Clubot (23, 17, 8). A békéscsabaiak a 13. (7, 4, 2), a gyulaiak a 17. (5, 3, 1), a tótkomlósiak a 22. helyen zártak (4, 1, 1) az összesítésben. Érdekesség, hogy az utóbbi klub hat érmét egyetlen versenyzőjük, a klubelnök Kancsó János nyerte.

Annyiban is rendhagyó volt a hajdúsági viadal, hogy nemcsak korcsoportonként hirdettek legjobbakat, hanem a 13 korosztály minden egyes versenyszámában százalékos összehasonlításban is végeredményt hirdettek több emlékszámban. Itt is találhatunk kiemelkedő Békés vármegyeieket, így például a női 200 méteres pillangóúszásban az első helyen végzett az abszolút ranglistán a békéscsabai Pappné dr. Marik Sarolta. A képzeletbeli dobogó harmadik fokára állhatott a békéscsabai, de debreceni színekben versenyző, a minap a gyulai Várfürdő Úszó Klub élére kinevezett vezetőedző, Vass Gyula, aki a 100 méteres mellúszás összetettjében lett sikeres a három egyéni aranyérem mellett.

Békés vármegyei érmesek névsora.

Békéscsaba: Csomai Zsolt (3 arany-, 1 ezüst-, 1 bronzérem), dr. Kocsor Ferencné (2 ezüst-, 1 bronzérem), Pappné dr. Marik Sarolta (4 aranyérem).

Gyula: Csepeli Pálma (3 arany-, 2 ezüst-, 1 bronzérem), Ludvig Balázs (2 arany-, 1 ezüstérem).

Tótkomlós: Kancsó János (4 arany-, 1 ezüst, 1 bronzérem).

Egyesületen kívüli: Vass Gyula (3 aranyérem)

Az egyéni versenyszámok mellett a Békéscsabai Szenior Úszó Egyesület női 4x50 méteres gyorsváltója a második helyen végzett dr. Kocsor Ferencné, Sallai Katalin, Németh Éva, Pappné dr. Marik Sarolta összeállításban.