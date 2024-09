– Eredetileg csak jövőre versenyeztem volna, amikor is a johannesburgi IBFF Mr. Univerzumon való részvételt vettem célba. Ráadásul nemrégiben megsérültem, de engedtem az engem nagy szeretettel fogadó házigazdák unszolásának és színpadra léptem. Csak azért nem győztem, s lettem „csak” második, mert nem „barnítóztam” be magamat. Szakadásokkal és felkészületlenül nem rossz eredmény. Egyébként erős mezőny jött össze. A verseny után kaptam is egy kis vicces dorgálást, hogy ilyen sérülésekkel csak egy terminátor versenyez. Megígértem, hogy többször ez nem fordul elő – mondta Dénes József, akinek 2025-re hat világversenyre van meghívása, ezek közül a legjelentősebb a dél-afrikai IBFF Mr. Univerzum.