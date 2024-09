Dékány Bernadett több külföldi csapat megfordult

Dékány Bernadett elárulta, hogy továbbra is tervben volt, hogy külföldön folytatja a játékot, ahol az elmúlt tíz évben több országban is megfordult. Amikor azonban felvette a kapcsolatot a menedzserén keresztül a BRSE-vel, változott az álláspontja.

Dékány Bernadett nagy erőssége lehet az MBH-Békéscsabának

Fotó: Fatum-Nyíregyháza

– Azon kívül, hogy több év után újra itthon lehetek, közel a családomhoz és barátokhoz, nagy szerepet játszott a BRSE célja a bajnokságban. Mindenképpen érem megszerzése a kitűzött cél, valamint a nemzetközi mezőnyben való elindulás is extra motiváció – mondta a 32 éves szélső ütő, aki hamar beilleszkedett a csabai csapatba, amelyben van olyan játékos, akit már korábbról is ismert.

– A csapat többnyire tehetséges fiatalokból áll, akikben van potenciál és folyamatosan fejlődnek. Ugyanakkor többen is rendelkezünk külföldi tapasztalattal, ami nagy előny a magyar bajnokságban – jegyezte meg Dékány Bernadett. – Igyekszem a külföldön szerzett tapasztalataimat a pályán is megmutatni, stabilitást adni a csapatnak, valamint a fiatalabb játékosokat is tanácsokkal ellátni. Ezúton is köszönöm a bizalmat Baran Ádámnak és remélem, hogy a csapat segítségére tudok lenni.

A volt válogatott beszélt a légiósként és a korábban Békéscsabán vendégként megélt élményeiről:

– Szerencsésnek mondhatom magam, hiszen minden légiós szezonomból hoztam szép emlékeket és sok jó tapasztalatot. Talán amikor Monzában játszottam és megnyertük a bajnokságot, az örök élmény marad, de a görögországi légióskodásom is szép emlék. Mindig nagyon jó hangulatban teltek a mérkőzések, felejthetetlen élményt tud nyújtani a sok néző és szurkoló. Remélem, az idei szezonban is sok telt házas mérkőzésen szorítanak majd nekünk szimpatizánsaink!

S hogy mit vár magától és a szezontól?

– Nekem az a legfontosabb, hogy stabilitást és kiegyensúlyozottságot adjak a csapatnak, amire lehet építkezni. Nagyon fontos, hogy szeressünk röplabdázni és élvezzük, amikor a pályán vagyunk, jó hangulatot teremtsünk és legyünk türelemmel, az edzésen befektetett energia meg fog mutatkozni a mérkőzéseken. Pozitívan állok a szezonhoz, de hosszú út áll még előttünk – zárta mondandóját Dékány Bernadett.