Mitykó Bianka Szabina eredményes tornászmúlttal rendelkezik, elég, ha csak a 2010-es első ifjúsági olimpiát említjük. Szingapúrban ugrásban a nagyszerű nyolcadik helyet szerezte meg. Nevelőegyesületénél már több éve edzőként dolgozik, idén két év után tért vissza a békéscsabai tornászokhoz, ahol korábban gyermeke születése miatt szüneteltette az edzői munkát.

– A nyár nagyon jól, jó hangulatban telt el, teljes létszámban edzettünk. A napi munkát a KSI és a Ferencváros kis tornászainak vendégeskedése színesítette – mesélte Mitykó Bianka Szabina. – Amikor azonban megkezdődött az iskola, betegségek miatt sokan kiestek a munkából, ami sajnos nyomot hagy a felkészülés minőségén.

A fiatal edzőnő elmondta, hogy az őszi első országos versenyt október 19-én és 20-án rendezik, ezen a hétvégén a gyermek kezdő és az ifjúsági korosztály csapatbajnokságára kerül sor.

– A kezdőknél nem biztos, hogy indítunk csapatot, mert az egyik kislánynak eltört a keze, Petrovszki Gréta azonban rendben van, ő egyéniben szerekhez léphet majd Budapesten – folytatta a fiatal szakember. – Sajnos az ificsapatból is vannak kiesők, Uhrin Bernadett könyöke megsérült, csak a lábát és a felső testét tudjuk most erősíteni, míg Potocska Polla kisebb húzódása miatt nem edzhet a tervek szerint. A nyarat nagy lelkesedéssel végig dolgozó Czupper Naomi azonban rendben van. Jordanov Zoltán, a hazai szövetség (MATSZ) leányutánpótlásért felelős szakmai igazgatója nemrégiben meghívta egy válogatott keretedzésre. Naomihoz csatlakozhatott Potocska Polla is, Uhrin Bernadett sérülése miatt nem tarthatott a társakkal. Mindketten dicséretekkel térhettek haza. Naomi sokat fejlődött az elmúlt hónapokban, talajon különösen jó eredményeket hozott, egy másik szeren, gerendán pedig új elemekkel készülünk, a keretedzésen való részvétellel rendkívüli motivációt kapott. Az októberi verseny egyben válogató is lesz majd a november végén Brnóban kezdődő Olimpiai Reménységek Versenyére.

A legkisebbekre, versenyen tavasszal debütáló 2018-as születésű zsebibabákra is vár megméretés, ők a csapatbajnokság novemberi 2. fordulójában indulnak majd.