Sz. I.

Kardos KSK–Telekgerendási LSC 2–0 (0–0)

Kardos, 30 néző. Vezette: Bálint Zoltán.

Kardos: Talmácsi – Horváth Z. (Maginyecz), Korbely (Bracsok), Csöndes, Viszkok M., Ciblik (Fehér), Hassan (Szatmári), Erdei, Szebegyinszki (Melis), Jansik (Cziglédszki), Oláh A. (Jurák Sz.). Játékos-edző: Jurák György.

Telekgerendás: Halustyik – Túróczki, Kovács I., Ordó, Szabó K., Hrabovszki, Mekis, Ránkli, Orjestyik (Szombati), Sipiczki, Korcsok (Marik). Edző: Hekfusz Dániel.

Gólszerző: Fehér (70., 78.).

Jurák György: – A játékunk még messze nem az igazi, de a cserék jó beszállásával magunk javára fordítottuk a mérkőzést, egy lelkes, sportszerű vendégcsapat ellen. Köszönjük nekik, hogy belementek az időpont változtatásba.

Hekfusz Dániel: – Az első félidőben kihagyott helyzeteink megbosszulták magukat. Nem érdemeltünk volna vereséget, de ilyen a foci.

Juhász Zoltán

Az Északi csoportban is hazai dominanciát hozott a hétvége. Érdekesség, hogy mindhárom pályaválasztó együttes öt gólig jutott. Jól szállt be a Vésztő, két kör után is hibátlan maradt a Békés II. és a Zsadány.

Békési FC II.–Okány KSK 5–2 (4–1)

Békés, 30 néző. Vezette: ifj. Medovarszki János.

Békés: Kolompár – Megyeri, D. Nagy, Csikós (Horváth), Minya (Bokros), Római T., Rádai (Nagy Márk), Nagy N. (Varga K.), Kis J., Kardos, Rácz Gy. (Mihalik). Játékos-edző: Minya István.

Okány: Rózsa – Balogh R. (Illés), Huszár, Bodó, Tóth I. F. (Balogh L.), Balogh B. (Kovács Gy.), Kincses, Pesti (Kovács R.), Sújtó, Bujdosó (Varga L.), Sánta. Edző: Varju Richárd.

Gólszerző: Kardos (20., 27. – 11-esből), D. Nagy (36., 50.), Csikós (44.), ill. Tóth I. F. (42.), Kincses (78. – 11-esből).

Minya István: – Sportszerű mérkőzésen, jó játékvezetés mellett született meg a győzelmünk, ami megérdemelt.

Varju Richárd: – Sötét ló volt számunkra a hazai csapat, de hamar kiderült, hogy a csoportunk egyik ha nem a legjobb együttese lesz a békési gárda. Ettől függetlenül jól kezdtük a találkozót, de két súlyos hibánkból két pontrúgással gyorsan elhúztak, majd mezőnyben is fölénk kerekedtek. A szünetre kialakult három gólos előnyük tudatában kissé visszaesett a játékuk a második félidőben, mi pedig feljavultunk és ennek köszönhetően ha kicsit higgadtabbak vagyunk sokkal szorosabb is lehetett volna a vége. Jó játékvezetés.