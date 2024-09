Szeptember 14-én Budapesten, a KIMBA sportcsarnokában a felnőttek számára is kezdetét vette az őszi versenyszezon. Nyomban a legrangosabb országos seregszemlével indítottak a sportág képviselői, melyen Hajduch Nándor történelmet írt.

A 20 éves válogatott sportember a 79 kg-os súlycsoportban utasított maga mögé mindenkit, ezzel megszerezve a szarvasi birkózás történelmének első felnőtt magyar bajnoki aranyérmet!

– Rendkívül büszkék vagyunk arra, hogy Nándor csapattársaival kicsi korától kezdve ebben az egyesületben pallérozódott és általunk fejlődött olyan szintre, hogy most már felnőtt országos bajnokként ünnepelhetjük. Köszönettel és hálával tartozunk Wöller Gergőnek és Wöller Ákosnak is, akikkel évek óta jó barátságot ápolunk. Ők ahol csak tudják, segítik a munkánkat. Ennek szerves részét jelenti, hogy az egyetemi éveik alatt a szarvasi birkózók a Vasasnál edzenek, ami kiváló műhelye a sportágnak – mondta el Sükösd Attila klubelnök, aki Hajduch Nándor nevelőedzője is egyben.

A szarvasiak közül Tóth Patrik és Szpisjak Bence ért még el értékes helyezést kategóriájában, utóbbi a klubtársát, Szpin Mihályt ütötte el a jobb szerepléstől a sorsolás szeszélye folytán.

Az Orosházi Spartacus Birkózó Klub négy versenyzővel képviseltette magát a viadalon, és három medállal térhetett haza. Páli Mirella és Jochin Márk nyakába ezüst-, Laczkó Petráéba bronzérem került az eredményhirdetéskor. Jochim Márk éppen a szarvasi bajnokkal szemben maradt alul a 79 kg-os fináléban.

Az Orosházi Birkózó Egyesület fiataljai a felnőtt rutinszerzésre használták ki a bajnokságot, egy ötödik és hatodik helyet szereztek meg.

Békés vármegyei eredmények

Nők. 59 kg: 3. Laczkó Petra (Orosházi Spartacus BK-KIMBA). 62 kg: 2. Páli Mirella (OSBK-KIMBA). 76 kg: 5. Balázs Renáta (OSBK).

Férfiak. Szabadfogás. 70 kg: 4. Tóth Patrik (Szarvasi Birkózó Egyesület). 79 kg: 1. Hajduch Nándor (Szarvasi BE), 2. Jochim Márk (OSBK)... 5. Hangyási Balázs (Orosházi Birkózó Egyesület). 97 kg: 5. Szpisjak Bence (Szarvasi BE), 6. Bakos Ferenc (OBE).