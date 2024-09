A győriek vezetőedzője, a svéd Per Johansson a kapus, és a két szélső posztján is fiatalt vetett be, a csabaiak ugyanakkor a megszokott kezdőjükkel léptek pályára a győri Audi Arénában. A lila-fehérek szépen tartották magukat, a mérkőzés elején két góllal is vezettek. A győriek a norvég Kristine Breistöl góljaival aztán átvették a vezetést, de a viharsarkiak a portugál Mariana Ferreira Lopes találataival tartották a lépést a Bajnokok Ligája címvédő otthonában. Rác Sándor a 17. percen kért először időt, akkor, amikor a zöld-fehérek már kezdtek volna elhúzni. A csabaiak azonban igyekeztek a keresztülhúzni a hazaiak számításait és a szünetig végig ott loholtak a nyomukban. A Győr edzője egygólos vezetésüknél kért időt, vélhetően nem volt túlságosan elégedett csapata játékával. Klara Schlegel parádés találatával az Előre egyenlővé tette az állást, innen kezdték meg a második felvonást a csapatok.

A zöld-fehéreknek mindössze három perc elég volt ahhoz a második félidő elején, hogy összehozzanak egy 4–0-s sorozatot, 21–17-nél Rác Sándor máris időt kért. Újoncot avatott a kapuban, a 2006-os születésű Lovas Dóra személyében. Pontosan négy perc általános gólszünet következett, amit a holland Dione Housheer tört meg, jött is az újabb csabai időkérés. A lilák nem tudtak kikecmeregni a hullámvölgyből, kerek tíz perc telt el, amikor Sarah Sablic végre betalált. A Csaba is elkapott egy jobb szériát, mínusz kilencről mínusz hatra zárkózva fel. A védőfalukat kinyitó hazaiak azonban már nem engedték tovább fickándozni a csabai csapatot és nem egészen négy perc alatt a még nem látott tizenkét gólra növelték a differenciát. Itt nagyjából meg is állt a második félidőben BL-formáját mutató győri csapat, amely végül biztosan nyerte meg a mérkőzést.

Győri Audi ETO KC–Tappe-Békéscsabai Előre NKSE 37–26 (17–17)

NB I.-es női mérkőzés. Győr, 1492 néző. V.: Hársfalvi Zsófia, Mórocz Réka.

Győr: Győri – Varga D. 3, Rju Un H. 2, Blohm 6, BRESITÖL 6, Jörgensen 4, Rédecsi 1. Csere: Sako (kapus), Housheer 4 (1), Dulfer 1, Brattset 2, Van Wetering 2, GYŐRI-LUKÁCS 5, Keceli-Mészáros 1. Vezetőedző: Per Johansson.