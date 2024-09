– Mivel megnyertük a Csongrád-Csanád–Békés–Jász-Nagy-Kun Vármegyei regionális bajnokságot, így jogosultságot szereztünk az NB II-ben való indulásra. Ez is volt a terv. Több régi „öreg” játékos tért vissza, akikhez tehetséges fiatalok csatlakoztak – mondta érdeklődésünkre Forczek Győzőné, a Békéscsaba DKSE elnöke.

Morva Tamás, Morva Rudolf, Mézes Ádám, Vlcskó Kelemen, Tárnyik Ferenc, Anderlik Csaba, Czegle Péter, Petrovszki Attila, Sztankovits Tamás, Balázsházi Lajos, Labos Tibor – csak néhány, jól csengő név, akik a DKSE sorait erősítik, de az edző személye sem ismeretlen, a komoly élvonalbeli játékosmúlttal rendelkező, kiváló edző, Felföldi Gábor irányítja majd az együttest, klubon belül ő felel még az U16-os és az U18-as csapat munkájáért is.

– Azt hiszem én is, hogy kiváló játékosok alkotják a keretünket, akikhez még több utánpótláskorú fiatal is csatlakozott – mondta Forczek Győzőné. – Nem is a kiesés ellen szeretnénk küzdeni. Ha a felsőházi tagság nem is, de az alsóház felső régiójának elérése reális célkitűzés lehet. Edzőmérkőzést külön nem játszottunk, egymás közötti játék volt, de azt hiszem, hogy így is megfelelően felkészülten tekinthetünk a pontvadászat elé.

A Békéscsaba DKSE bemutatkozó NB II.-es mérkőzése szeptember 14-én a vármegyei rivális FISE-Újkígyós otthonában lesz, az első hazai találkozóra egy héttel később a Mezőtúr ellen kerül sor a Kazinczy Ferenc Általános Iskola tornatermében