A nemzetközi versenyen 170 nevezőt regisztráltak, de többen több számban is elindultak. Békéscsabai részről a hétvégi félmaratoni országos bajnokságra készülő Karsai Gábor szereplését kísérte nagyobb figyelem, aki megnyerte a 2000 méteres síkfutást.

A dobók is nagy számban képviselték szakágukat a békéscsabai versenyen: Fotó: Bencsik Ádám

Tóth Sándor, a Békéscsabai AC vezetőedzője rajta kívül a 100-on és 300-on is győztes Szabó Bíborka, a serdülőknél 2000 méteren jól futó Mázor Milán, a mindkét számában, diszkoszvetésben és súlylökésben is egyéni csúcsot elérő Baukó Petrát emelte ki külön is.

– Száz méteren a volt futónk, Steigerwald Ernő tett ki magáért és jól ment háromszázon a gödöllői klubtársa Enyingi Patrik is – mondta Tóth Sándor.

A verseny keretében dr. Juhász István társadalmi elnök és dr. Szigeti Béla, az önkormányzat ifjúsági és sportbizottságának elnöke virágcsokorral és ajándékkal köszöntötte a három Kovácsot, az olimpián kerettag Oláh Barbarát (leánykori nevén: Kovács Barbarát), az U20-as világbajnokságról napokban hazatért gyalogló Kovács Alexandrát és az U18-as Eb-n szereplő rúdugró Kovács Patríciát.

Ezzel a versennyel zárult le a Békéscsabai AC és a Kopp Export Import Kft. 8 éves névadói partnersége, melyet egykor dr. Ferenczi Attila elnök, Tóth Sándor igazgató és a Kft. tulajdonosa, Kopp Szilárd indított el.

Békés vármegyei győztesek

Férfi. Felnőtt. 2000 m: Karsai Gábor 5:31,61. Rúdugrás: Fábián Áron 4,05 m. Súlylökés: Csizmazia Áron 13,88 m. 3000 m-es gyaloglás, rövidpálya: Bor Benjámin 13:36,92. M50. 3000 méter akadály: Komáromi László Tamás 11:29,60.

Fiúk. Junior. Súlylökés: Deák Lóránt 13,42 m. Diszkoszvetés: Deák Lóránt 35,38 m. Ifjúsági. Súlylökés: Wágner Ádám Bence (Békési DAC) 15,31 m. Diszkoszvetés: Wágner Ádám Bence 47,62 m. Serdülő. 2000 m: Mázor Milán 6:16,51. Diszkoszvetés: Oláh Dénes 44,04 m. Újonc. 60 m: Rácz Balázs (Békési DAC) 8,46. 2000 m: Bende Zsombor 6:52,05. Diszkoszvetés: Ficzere Viktor (Gyulasport Nkft.) 27,13 m.

Női. Felnőtt. 100 m: Szabó Bíborka 12,80. 300 m: Szabó Bíborka 42,78. 1000 m: Mézes Virág Emese 3:17,32. Rúdugrás: Kovács Patrícia 3,35 m. Diszkoszvetés: Kovács Mónika 33,18 m. 3000 m-es gyaloglás, rövidpálya: Oláh Barbara 13:57,89.