Az elmúlt évben kialakított három divíziós (I., II., és III.) rendszer szerint mérték össze tudásukat a hétvégén Budapesten az ország atlétikai klubjai.

A Békéscsabai AC atlétái a 2022. évi szereplés alapján már 2023-ban is a legjobbak között, az I. divízióban versenyeztek, s akkor a 6. helyen végeztek. Idén a divízióban maradást tűzték ki célul. Óvatosak voltak, hiszen három olyan kiváló versenyző hiányzott, mint a már visszavonult világbajnok súlylökő, Márton Anita és a két Gödöllőre igazoló sprinter, Steigerwald Ernő, valamint Nadj Levente, no, és a férfi váltó további tagjai. Sérülés és iskolai elfoglaltságok is befolyásolták az előzetes várakozást. Ennek ellenére a csabai csapat nagyszerűen küzdött, hiszen az első nap után az előkelő 7. helyen állt, és bár várható volt, hogy vasárnap visszacsúszik a csapat, így is biztosan maradt benn az I. divízióban.

Karsai Gábor már egy héttel ezelőtt megkezdte a pontszerzést, megnyerte a félmaratoni utánpótlás bajnokságot, s az ott szerzett pontok a csapatbajnokságba is beszámított. Gábor szombaton újra remekelt, hosszútávfutó létére az 1500 méteres középtávon nagyobb neveket megelőzve a negyedik helyre hajrázta be magát, másnap pedig 5000 méteren idei legjobbjával másodikként ért célba.

Bogdán Annabella súlylökésben az idei legjobbjával remekelt. Vasárnap irreális időben a gerelyhajító számát magabiztosan nyerte. Baukó Petra súlylökésben és diszkoszvetésben is hozta a formáját, mindkét számban a harmadik helyet szerezte meg. Utóbbiban megközelítette a 47,43 méteres legjobbját. Csizmadia Áron diszkoszvető létére kalapácsvetésben érte el a legjobb eredményt, de a másik két dobószámban is hozta magát.

A gyalogló Kovács Alexandra számára most csak az újpesti Madarász Viktória volt az ellenfél, mivel a klubtárs Oláh Barbara betegen versenyzett. Madarász szépen felvezette Alexandrát, aki bravúrosan versenyzett. Megdöntötte a junior és az utánpótlás csúcsot is, picin múlott, hogy nem került 22 percen belülre (22:00,25). Ezzel a teljesítménnyel szépen hozzájárult a csapat pontjaihoz.