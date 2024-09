Békéscsaba 1912 Előre II.: nehéz feladat előtt Szeghalomban

Szeptember 20., péntek, 16.30

Vágási Tamás (5) és társaitól kemény védekezésre lesz szükség a gólerős Békéscsaba 1912 Előre II. támadói ellen

Fotó: Bencsik Ádám-archív fotó

Szeghalmi FC (11.)–Békéscsaba 1912 Előre II. (1.)

Oláh Ferenc, a Szeghalmi FC edzője: – Sajnos nem tudunk még mérkőzést nyerni, pedig megvolt erre többször is a lehetőségünk. Ráadásul most a listavezető lesz az ellenfelünk, akiket jól ismerünk, igaz ők is bennünket. Nyáron hasznos felkészülési mérkőzést játszottunk velük. Gyors, fiatal csapattal találkozunk, végig fegyelemre, koncentrációra és végre egy kis szerencsére lesz szükségünk, hogy pontot vagy pontokat szerezzünk, ugyanis ez a célunk. Nem térünk el a megszokott játékunktól, talán egy kis módosítást eszközölök, de ez attól is függ, hogy a kisebb sérüléssel bajlódó játékosaim tudják-e vállalni a játékot.

Szeptember 21., szombat, 13.00

Gyomaendrődi FC (7.)–Mezőhegyesi SE (10.)

Karászi László, a Gyomaendrődi FC edzője: – A Mezőhegyest előzetesen az első háromba vártam a bajnokságban, mert szerintem az egyik legjobban igazoló csapat volt a nyáron. Jó játékosok alkotják a keretüket, a kérdés, hogy mikor állnak össze? Természetesen megpróbálunk belőlük felkészülni, nem szeretnénk, ha pont ellenünk lendülnének igazán bele. Mint mindig, most is a győzelem reményében lépünk pályára, amire jó esélyünk is van, mert kezdünk egyre jobban összekovácsolódni. Reményeim szerint senki nem fog hiányozni, így az ideális összeállításban várhatjuk a szombati mérkőzést.

Szeptember 21., szombat, 16.30

Dévaványai SE (8.)–Füzesgyarmati SK (12.)

Bereczki Árpád, a Dévaványai SE edzője: – Az elmúlt fordulóban jó meccset játszottunk a Szarvas ellen és reális esélyünk volt a pontszerzésre, de sajnos a rutintalanságunk miatt pont nélkül maradtunk. Némileg meglepő a füzesgyarmatiak botladozása, mert az ügyes, fiatal játékosok mellett azért maradt hét labdarúgó a magasabb osztályból is. Nem téveszt meg bennünket a gyarmatiak pozíciója a táblázaton. Nehéz mérkőzésre számítok, ahol apróságok fognak dönteni, remélhetőleg most a mi javunkra. Újra lesznek hiányzóink, Papp Viktor sérüléssel bajlódik, és feltehetően Somogyi Tamásra sem számíthatok, de kérdéses még Végh Tamás játéka.