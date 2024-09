Az Északi csoport élén álló Magyarbánhegyes lehengerlő játékkal rukkolt ki, és tizenegyszer vette be az idő előtt kedvüket vesztő Körös-partiak kapuját. Változatos mérkőzést hozott a dobozi szomszédvári derbi, hiába vezettek a szünetben már kettővel is a házigazdák, végül nekik kellett örülniük ez egyik pontnak, mivel közben fordított a Keresztúr. Két hazai siker is született: a MÁV és a Mezőberény győzelme egyaránt „nehéz szülés” volt összességében.

Dobozi SE–Sarkadkeresztúri SE 3–3 (2–0)

Vármegyei II. osztályú labdarúgó-mérkőzés. Doboz, 120 néző. Vezette: Czene Zoltán.

Doboz: Zsilák – Huszár (Szabó S.), Szabó B., Szabó R., Pojendán, Váczi R., Sztojka Zs. (Sztojka N.), Lukucz (Roszik), Szigeti, Szabó L. (Fehér), Rácz Gy. Megbízott játékos-edző: Sztojka Ádám.

Sarkadkeresztúr: Képíró – Szalazsán A., Sáss (Zsoldos), Ticudean, Molnár M., Tóth I., Kopács, Szalazsán R., Patkás S. (Kozma), Szabó Mózes (Jánki M.), Takács L. Edző: Szűcs Egon, Takács László.

Gólszerző: Szigeti (13., 19. – 11-esből), Rácz Gy. (96.), ill. Szabó Mózes (48.), Ticudean (55.), Kopács (84.).

Sztojka Ádám: – Ellentétes félidők után megérdemelt döntetlen született.

Szűcs Egon: – Nehezen indult a mérkőzés, az első félidőt a hazai csapat uralta. Az öltözőben a fiúk megnyugodtak, tiszta fejjel jöttek ki a második félidőre, meg is fordítottuk az eredményt, de a hazai csapat kitámadt a végén és otthon tartott egy pontot. Sok sikert a Doboznak!

Tobai János

Mezőberényi LE–Csanádapácai EFC 1–0 (0–0)

Mezőberény, 50 néző. Vezette: Dohar László.

Mezőberény: Rau – Tóth J., Szabó Zs., Bereczki (Prekopa), Durkó, Fábián (Székely), Lakatos, Kovács Gy. (Gézárt), Zsíros, Benyovszki J. (Rónai), Varga J. Edző: Adamik Dávid, Benyovszki Róbert.

Csanádapáca: Pós A. – Juhász, Göcző, Bozsó M., Kasza, Csende, Balassa, Dániel (Ádász), Drozdik, Haba, Rakonczai. Edző: Óvári Arnold, Csende Krisztián.

Gólszerző: Lakatos (73.).

Benyovszki Róbert: – Úgy néz ki továbbra is a jó úton haladunk. Ha a csapat ennyi sört isztik meg szomjoltás gyanánt, mint amennyi helyzetet kihagytunk, akkor igen erős este elé nézünk.

Óvári Arnold: – Nehéz talajon, felejthető első félidő után feljavultunk, helyzeteket dolgoztunk ki, de sajnos nem tudtuk őket gólra váltani, és egy kontra eldöntötte a meccset.