A második vonal északi szekciójában a két kör után egyedüli hibátlan teljesítménnyel álló Doboz szereplését kíséri megkülönböztetett figyelem, amely a hazai pályán nagyszerűn kezdő, és idegenben is „megvillanó” Bánhegyes otthonában lép pályára. Érdekes csatára van kilátás Keresztúron is, ahol a házigazdák veretlenségük megőrzése reményében fogadják a masszív Szentandrást.

A program. Északi csoport, 3. forduló. Szeptember 7., szombat, 16.30: Sarkadkeresztúri SE–Békésszentandrási HMSE, Magyarbánhegyesi FC–Dobozi SE, Köröstarcsai KSK–Csanádapácai EFC. Szeptember 8., vasárnap, 16.30: Csabacsűdi GYLSE–Mezőberényi LE. Szabadnapos: Békéscsabai MÁV SE.

Délen két pontveszteség nélkül álló gárda csap össze Szabadkígyóson, ahol a komlósiak teszik tiszteletüket. Kiszámíthatatlan párharcot igér a szombatra előrehozott lőkösházi derbi, ahol a hibátlan határ mentiek a jól erősítő, ám mérsékelten rajtoló Végegyházát látják vendégül.

A program. Déli csoport, 3. forduló. Szeptember 7., szombat, 13.00: Lőkösháza KSK–Végegyházi SE. 16.30: Csorvási SK–Battonyai TK, Szabadkígyósi SZSC–Tótkomlósi TC, Eleki USE–Mezőmegyer SE. Szabadnapos: Újkígyós FC.

A Vármegyei III. osztályú bajnokság küzdelmei idén három csoportban zajlanak, összesen 20 csapattal. A szekciókban oda-visszavágós kétkörös a lebonyolítás, az alapszakaszt pedig felső- (1–9. hely), közép- (10–15.) és alsóházi (16–20.) rájátszás követi tavasszal.

Az Északi csoport nyitó játéknapján az előzetes várakozások szerint az okányi szomszédvári derbi örvend a legnagyobb érdeklődésnek. Bemutatkozik az újonnan összeálló békési második csapat is, amely Sarkadon vív egyfajta értékmérő meccset.

A program. Északi csoport, 1. forduló. Szeptember 7., szombat, 13.30: Okány KSK–Zsadányi KSE, Sarkadi KLE–Békési FC II. 16.30: Bucsa SE–Kötegyáni FC. Szabadnapos: Vésztői TK.

A Közép csoportban a Kétegyháza visszalépése miatt eleve csak két találkozót tartogatott a program, ami időközben lefeleződött, mivel a második körben szabadnapos Kardos és Telekgerendás jövő szombaton vívja meg az aktuális párharcát.

A program. Közép csoport, 1. forduló. Szeptember 7., szombat, 16.30: Kamuti SK–Mezőmegyer SE II. Szeptember 14., szombat, 16.30: Kardos KSK–Telekgerendási LSC. Szabadnapos: Gerlai SE, Gádorosi LSE.

A Déli csoportban felcserélte a pályaválasztói jogot a Kevermes és a Medgyesegyháza, így két találkozót is vasárnap rendeznek, mivel a városnap program miatt Kovácsházán is a hét utolsó napján tartják az évnyitót.

A program. Déli csoport, 1. forduló. Szeptember 7., szombat, 16.30: Kunágotai TE–Medgyesbodzás SE. Szeptember 8., vasárnap, 16.30: Kevermes SE–Medgyesegyháza SE, Mezőkovácsházi TE–Békéssámsoni SK. Szabadnapos: Kaszaper FC.