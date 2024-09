Első diadalát ünnepelhette a Füzesgyarmat, a Jamina pedig a Szarvas elleni gól nélküli döntetlennel villantotta, hogy idén lényegesen többre hivatott. A szeghalmiak Orosházán is nyeretlenek maradtak, Békésen szünet után fordult a kocka, a szénásiak pedig a mezőhegyesi meccs mellett sanszosan az edzőjüket is elveszítették.

Mezőhegyesi SE–Nagyszénás SE 2–0 (2–0)

Vármegyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés. Mezőhegyes, 50 néző. Vezette: Bozó Norbert.

Mezőhegyes: Varga P. – Mátó (Faragó), Lakatos (Kiss Cs.), Varga T., Balogh D., Zsilák (Kovács A.), Lugasi M., Szabó Zs., Szlovák, Papp M., Czene. Edző: Rotár Péter.

Nagyszénás: Lévai – Godár, Nagy M., Kálmán (Kovács L.), Balázs, Kukovecz, Papp M., Kókai Á., Nagy Sz. D., Varga T., Szijjártó. Edző: Kvasznovszky József.

Gólszerző: Balogh D. (8.), Lugasi M. (32.).

Rotár Péter: – Alacsony színvonalú mérkőzésen, megérdemelt győzelmet arattunk. Ritkán lehet látni ilyen szabadrúgás gólt, ami külön gratulációt érdemel.

Kvasznovszky József: – A szekeret csak egyfelé lehet húzni, másként a dolog nem működik. További sikereket kívánok a Nagyszénásnak! Perlaki János

Békéscsaba 1912 Előre II.–Kondorosi TE 2–1 (1–1)

Békéscsaba, 150 néző. Vezette: Nemczov Márk.

Békéscsaba II.: Csonka – Fazekas, Bacsa, Borbély, Pusztai O. (Ilyés B.), Rostás, Pelles (Csák), Babinyecz, Tóth B. (Mágocsi), Zádori (Hulicsár), Gyenti. Edző: Jakab Péter, Marik László.

Kondoros: Köteles – Rafaj P., Takács M. (Bány), Czvalinga M. (Radics), Csicsely, Czvalinga Á., Vízkeleti, Paluska, Mladonyiczki, Rafaj M., Rafaj R. Edző: Janis János.

Gólszerző: Rostás (45+2.), Tóth B. (47.), ill. Rafaj M. (11. – 11-esből).

A 22. percben Rafaj P. büntetőt hibázott.

Jakab Péter: – Ezen a mérkőzésen a labdarúgás minden szintjét megjártuk. Nagyon nehezen nyertünk egy kiváló állapotban lévő Kondoros ellen, bár az utolsó öt percben meg is szórhattuk volna őket.

Janis János: – Érdekesebb mérkőzés is lehetett volna, amennyiben a második büntetőnket is értékesítjük. Nagyon jól játszottunk ma, óriási erőket mozgósítottunk a pontszerzés érdekében ezért is sajnálom a fiúkat. Rászolgáltunk volna az egyik pontra a jelentősen megerősített Előrével szemben. M. L.