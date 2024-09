A legnépesebb versenyszámnak a férfi 2000 méteres szám ígérkezik, ahol a hazaiak két válogatott futója, Karsai Gábor és Zahorán Milán is rajthoz áll, akik minden bizonnyal nagy versenyt fognak vívni a pécsi Fazekas Andrással és Fritz Lászlóval. Érdekes versenynek ígérkezik a férfi és női 100 és 300 méteres futóverseny is, melyre Steigerwald Ernő, a csabaiak korábbi, a gödöllőiek jelenlegi sprintere is hazalátogat.

Ekkor tartják meg a szenior országos bajnokság 3000 méteres akadályversenyét is, melyen a klub Eb-bronzérmes futója, Komáromi László is rajthoz áll.

Ezzel a versennyel zárul le a Békéscsabai Atlétikai Club és a Kopp Export Import Kft. 8 éves névadói partnersége, melyet egykor dr. Ferenczi Attila elnök, Tóth Sándor igazgató és a Kft. tulajdonosa, Kopp Szilárd indított el. – A Kft. több éves önzetlen támogatásával lehetőségünk nyílt egységes sportruházatok beszerzésére és programjaink színvonalának emelésére. Rendkívül hálásak vagyunk ezért – mondta Tóth Sándor a Békéscsabai AC ügyvezető igazgatója.