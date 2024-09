– A szenior 200 méteres döntőben az első helyen sikerült áthaladnunk a célvonalon és ezzel világbajnoki címet szereztünk. Emellett még két ezüstérmet, több döntős helyezést is sikerült elérni. A megmérettetésen 30 ország 163 klubja 475 futam keretében mérte össze tudását – számolt be az eredményről Kálmán Tibor, Békés polgármestere. – A most megszületett eredmény örömmel tölt el, hiszen tükrözi a Békés vármegyei és természetesen a békési sportba fektetett munka sikerét.