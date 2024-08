Hétfőn délelőtt az ünnepélyes megnyitóval megkezdődött a világbajnokság. A csapatok bevonulása után köszöntötte a résztvevőket Galambos Péter, a Magyar Kick-box Szövetség elnöke, Király István a WAKO európai elnöke, a világszövetség alelnöke, Schmitt Pál volt köztársasági elnök, a Magyar Olimpiai Bizottság korábbi elnöke, Roy Baker, a világszövetség, a WAKO elnöke. Az eseményt megtisztelte jelenlétével többek között a békéscsabai származású Baji Balázs, a Nemzeti Sportügynökség vezérigazgató-helyettese és Fábián László a MOB főtitkára.

A világbajnokság a selejtezőkkel indult. Szoros a menetrend, de szükség is van erre, hiszen nem egy súlycsoportban a 16 közé jutásért is küzdeni kell a versenyzőknek.

A Békés Megyei Harcművész Szövetséghez tartozó klubok válogatott versenyzői közül többen is a küzdőtérre léptek az első versenynapon – váltakozó sikerrel. A sorsolásra nem lehetett a „kedvező” jelzőt ráfogni, hiszen többen az esélyesekkel, világranglista vezetőkkel csaptak össze az első körben.

A nap legizgalmasabb mérkőzését Malatyinszki Bendegúz (Békéscsabai JALTE–Debreczeni team) vívta amerikai ellenfelével. Hatalmas hangzavarban győzött Bendegúz, a végén egy két pontos fejrúgással bebiztosítva győzelmét. A klubtárs Griecs Ábel szintén amerikait győzött le fölényesen. Magabiztosan nyert a battonyai Tóth Lajos csakúgy, mint Tóth Izabella, Szabó Szófia és Petró Laura (mindhárom Békéscsabai JALTE–Debreczeni team). Akiknek most nem sikerült nyerni, azok is mindent megtettek a győzelemért. Még azok is meg voltak illetődve ebben az óriási hangzavarban, akiktől jobb eredményt várt az edző. Nagyon helytállt Csiernyik Zsombor (Békéscsabai JALTE–Debreczeni team), aki az utolsó pillanatban maradt alul balszerencsésen a lengyel Bachmannal szemben, pedig jó formában küzdött. A ringben Almási Bálint (Békéscsabai JALTE–Energy Gym) még soha nem találkozott olyan szintű ellenféllel, mint a végső győzelemre is esélyes bolgár Mihalev. A bolgár megérdemelten győzött, de Bálint emelt fővel jöhetett le a kemény összecsapás után.