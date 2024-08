Az most is bebizonyosodott, hogy a sport mennyire kiszámíthatatlan, főképp akkor, amikor utánpótláskorú versenyzőkről van szó.

Sikeresnek mondható a szereplés, hiszen hatan jutottak be a legjobb négy közé, gyarapítva a már előző napi érmesek létszámát. Több szoros győzelem is született, és akadtak olyan teljesítmények, amelyek feltétlenül biztatóak a jövőre nézve. Akik kiestek a versenyből, szintén megtettek mindent a siker érdekében. Tóth Lajos és a battonyai csapat nagyon szép és sportszerű üzenettel búcsúztak, sok sikert kívánva a többieknek. A formagyakorlatosok is értékes helyezéseket szereztek.

A point-fightingosok edzője, Debreczeni Dezső jóval nyugodtabb volt, mint kedden:

– Ez a nap már jobban sikerült, mint az előző, ahol a délután lett pocsék. Három szoros mérkőzést vesztettünk, de hatan továbbjutottak, így tizenhárom egyéni érem már biztos. Csütörtökön dől el, hogy ki jut a pénteki döntőbe. Az érmek szempontjából ez volt az eddigi a legeredményesebb utánpótlás világverseny, mert eddig tizenegy volt a csoportomból a legtöbb. Nem lesz könnyű mérkőzés egyik sem – mondta a békéscsabai JALTE Debreczeni team edzője.

Csütörtöki minden állva maradt versenyző csatasorba áll, zömében az úgynevezett nagy kick-box nemzetek riválisaival, főként olasz, angol és amerikai küzdőkkel kell majd szembenézni. Az olaszok nagy riválisok, mindig is nagyon jó színvonalat képviseltek, csakúgy mint az angolok. Az amerikaiakról pedig csak annyit hogy a kick-box sport tőlük indult el… Ezeken a mérkőzéseken minden előfordulhat.

Szerdai eredmények. Point-fighting.

Kadet 2 (ifjúsági). A 4 közé jutásért. 47 kg: Petró Bálint–Nicolo Guarnieri (olasz) 9:5. 42 kg: Debreczeni Frida–Eilidh Moorehead (angol) 10:9. 60 kg: Szabó Szófia–Rebecca Cassizone (olasz) 8:12. Tóth Izabella–Ella Hawkes (angol) 2:4. 65 kg: Jancsó Lili Berta–Lina Engelhardt (holland) 10:0. Kadet 1 (serdülő). 37 kg: Szikora Gergő Mihály–Luka Grabar (horvát) 7:2. 42 kg: Szikora Bence–Davide Lembo (olasz) 7:2. Gyermek. A döntőbe jutásért. 21 kg: Bird Cassie (angol)-Born Heidi 2:1. Minden magyar a békéscsabai JALTE–Debreczeni team versenyzője.