A borsodi együttes tavalyi mélyrepülése egyelőre a másodosztályban is folytatódik, az eddig három játéknapon mindössze egyetlen pontot szerzett. Ez még a nyitányon történt odahaza a BVSC-vel szemben, ám azóta Gyirmóton vesztett, legutóbb pedig nagy meglepetésre odahaza az újonc Szentlőrinc győzte le.

– Nem téveszt meg bennünket a kövesdiek mérsékeltebb rajtja. Szinte az egész keretüket kicserélték nyáron, nyilván idő kell még nekik mire megtalálják a legjobb formációjukat. Biztosra veszem, nem a mezőny végén lesz a helyük, ugyanakkor azt is remélem, hogy az útkeresésük kitart még erre a hétvégére! Arra számítunk, hogy már most megpróbálják pótolni az elhullajtott pontokat, ezért teljes erőbedobásra lesz szükség a részünkről a győzelem érdekében. Hasonlóan brusztolós meccsre számítok, mint az Ajka ellen – fejtette ki gondolatait a vasárnapi meccs kapcsán Csató Sándor vezetőedző.

A szakembernek igazán nem lehet panasza a csapata eddigi szereplésére, hiszen újoncként veretlenül tudta le a bajnokság nagyon fontos prológját ami várakozáson felüli. Az eddigi tapasztalatok alapján a tucatnyi új labdarúgónak sikerült beépülnie és hozzátennie a maga részét, amikor lehetőséghez jut.

– Két idegenbeli mérkőzéssel a hátunk mögött jónak mondható az eddigi öt pont, noha mindkét házon kívüli találkozón voltak nyerési esélyeink. Mindez persze akkor lenne igazán szép, ha behúznánk az előttünk álló találkozót. A soroksári meccs kapcsán vegyesek az érzelmeim, mert ha berúgjuk a büntetőt, jobban ki kellett volna nyílnia az ellenfélnek, mi pedig többet kontrázhatunk, de ha mindent összevetünk, a döntetlen bravúrpontnak számít – tette hozzá a csabai szakmai vezető, aki ismét kellemes gondokkal küzd .

Vólent Roland ugyan eltiltás miatt kihagyja a mérkőzést, de újabb sérültek nincsenek, sőt jönnek vissza azok közül is, akik eddig maródiak voltak.

A 4. forduló műsora. Augusztus 18., vasárnap, 17.30: Szentlőrinc SE–FC Csákvár, Budafoki MTE–Kazincbarcika SC. 19.00: Vasas FC–Tatabányai SC, Kisvárda Master Good–Kozármisleny FC, Budapest Honvéd FC–FC Ajka, Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Soroksár SC, Békéscsaba 1912 Előre FC–Mezőkövesd Zsóry FC, Gyirmót FC Győr–BVSC-Zugló.