Soroksár SC–Békéscsaba 1912 Előre FC (0–0)

NB II.-es labdarúgó-mérkőzés. Budapest, 420 néző. Vezette: Kovács Imre (Máyer Gábor, Toplánszki Szabin).

Soroksár: Holczer – Króner, Kékesi, Bolla G., Dhonata – Vass Á. (Köböl, 79.), Tóth A. – Szabó Sz. (Dobos, 62.), Manner (Korozmán, 62.), Halmai Á. (Varga I., 88.) – Dragóner F. (Lovrencsics B., 62.). Vezetőedző: Lipcsei Péter.

Békéscsaba: Uram – Kuzma, Csató M., Kovács G., Kóródi (Gyenti, 82.) – Kővári, Szabó B. (Hodonicki, 65.), Tóth M. (Pintér, 72.), Viczián – Czékus (Sármány, 72.), Zádori (Vólent, 72.). Vezetőedző: Csató Sándor.

Sárga lap: Bolla G. (34.), Korozmán (84.), ill. Csató (22.), Szabó B. (45.), Tóth M. (61.), Vólent (81.).

Piros lap: Vólent (93.).

53. perc: Vass rántotta le a tizenhatoson belül a jobb oldalon kilépő Kővárit, a játékvezető nyomban a büntetőpontra mutatott. A labdának Zádori Krisztián futott, a lapos középre tartó labdát a jobbra dőlő Holczer lábbal kirúgta.

93. perc: Vólent Roland szeretett volna kiharcolni büntetőt, a produkcióját műesésként értékelte a játékvezető, aki sárga lappal büntette, és mivel volt már egy belőle, a pirosat is felmutatta a támadónak.

A Soroksár lépett fel támadólag, Uram kapusnak a 8. percig két bravúros beavatkozása is volt. Ahogy alább hagyott a kezdeti nyomás, a játék úgy terelődött az egy időre a hazaiak térfelére és kapuja elé. Mégis ekkor kellett a legnagyobb bravúrt bemutatnia a csabai hálóőrnek, amikor a 20. minutában Szabó Szilárd közeli fejesét „olvasta”. Újból beszorultak a lilák, ám jól tömörültek és ezzel nem igazán tudtak mit kezdeni a XXIII. kerületiek. Jól jött az ivószünet a sorok rendezésére, bár közvetlen előtte Viczián 25 méteres átlövése kis híján utat talált Holczer kapujába. A félidő második felében az Előre kezdeményezett valamivel többet, a kapu előtt viszont elfogyott a kreativitás. A 43. percben egy jobb oldali szögletnél ismét Uram János mentette meg csapatát a góltól, aki Halmai közeli kísérletét hárította lábbal.

Szünet után is élénk iramban kezdtek a csapatok. Az egyik oldalon Manner 10 méteres lövését védte reflex-el Uram, az ellenakcióból pedig büntető született, de a csabaiak elkövették azt a luxust, hogy ezt elhibázták. Lipcsei Péter az utolsó félórára hármas cserével próbálta frissíteni csapatát. Többet is támadott a Soroksár a folytatásban, ennek eredményeként a 71. minutában Uramnak kellett szögletre tolnia egy kellemetlen, lapos lövést. Az ivószünetet kihasználva Csató Sándor három friss támadót vetett be, hasonló fordulatot remélve tőlük, mint egy hete az Ajka ellen. Rövid időre alább is hagyott a hazaiak aktivitása, csak a végjátékra kezdtek ismét nyomni. A csabai retesz azonban mindvégig jól működött, így az ezúttal is jól küzdő liláknak egy „rázós” meccsen sikerült megőrizniük veretlenségüket. Az előző heti hős, a két gól szerző Vólent Roland viszont ezúttal a sárga lapokból duplázott be a végén.