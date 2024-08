A program néhány perc csúszással kezdődött, mert a vendég otthon hagyta a párizsi ezüstmedált, ám Tótka Sándor gyomaendrődi kajakos utódai türelmesen várták a bajnokot, akik tiszteletére lapátjukat a magasban tartva díszsorfalat álltak. Néhány perc múlva meg is érkezett és a Michael Jordan fémjelezte 1990-es évek legendás Chicago Bulls kosárlabda-csapatának indulójára mosolyogva vonult be.

Tótka Sándor köszöntése

Fotó: Dinya Magdolna

Oszlács Norbert műsorvezető először Toldi Balázst, Gyomaendrőd polgármesterét kérte fel, hogy köszöntse a város büszkeségét. Felelevenítette a kajakos eddigi legnagyobb versenyeit, a 2010-es szingapúri ifjúsági olimpiát, ahol győzött, a riói (ekkor, vagyis 2016-ban választották a város díszpolgárává), a tokiói, majd a párizsi ötkarikás játékokat.

– Nagyon sokan hátra dőltek volna már egy olimpiai cím után, ehhez képest a Tokióban megszerzett aranyérme után Tótka Sanyi azt mondta, hogy csinálja tovább és most is elmondta, hogy Párizs után is folytatja. Gyomaendrődről, egy Békés vármegyei kisvárosból indulva óriási eredményeket lehet elérni – mondta Toldi Balázs.

Hüttner Csaba, a kajak-kenu válogatott szövetségi kapitánya is színpadra lépett, aki elmondta, hogy még utánpótlás kapitányként végigkísérte Sanyi pályafutását.

Kiemelte, hogy bár egyéni olimpiai bajnok, de hihetetlen csapatjátékos. Minden olimpiára négyesben vívta ki az indulási jogot, mindig alázatosan alárendelte magát a csapatnak, hogy az hat fővel indulhasson az olimpián – jegyezte meg.

– A négyes kudarca után Sanyi újra bebizonyította sportolói nagyságát Nádas Bencével, felálltak és egy olyan ezüstérmet tettek le az asztalra a kajak-kenu versenyek legkiélezettebb küzdelmében, ami mindig megmarad a szívemben – mondta.

Ahogy három éve a Tokió után, úgy most is az ismert gyomaendrődi származású újságíró, sportriporter, műsorvezető, Szujó Zoltán faggatta Tótka Sándort.

Amikor Tokió után levették az olimpia műsoráról a K-1, 200 méteres számot, amelyben Tótka Sándor győzött, meg se fordult a fejében, hogy abbahagyja a kajakozást.

– Éreztem, hogy van még bennem, de változtatni kellett, távot váltottam, ötszáz méterre és egyesből csapathajóba kellett beülnöm. Volt a fejemben egy sikerrecept, amit próbáltam átadni a csapattársaimnak, de nem működött egy csettintésre, mert mindenki másban hisz, ezért ezt a receptet elkezdtem személyre szabottan adagolni, hogy miben lehet fejlődni.