Ahogy a tenyek.hu írta, Tótka Sándor és Nádas Bence olimpiai ezüstérmes kajakozók a kedd reggeli Mokkacino vendégei voltak, ahol párizsi élménybeszámolót tartottak. A fiúk elárulták, hogy iszonyatos csapatmunka van mögöttük, habár annyira érzik egymás rezgéseit, mintha egyek lennének. A helyezésüket három napon keresztül volt alkalmuk ünnepelni Párizsban, ahová barátaik és családtagjaik is velük tartottak.

A sportolók arról is szót ejtettek, hogy mihez kezdenek az olimpia után. Egy országos bajnokság még előttük áll, azonban, ha azon is túl lesznek végre a pihenésé lesz a főszerep. Míg Bence Erdélybe, Vegasba és egy Forma-1- es nagyfutamra utazik kedvesével és családjával, addig Sanyi újra szeretne visszatérni a családapai szerephez.