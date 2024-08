Augusztus 31., szombat, 17.00

Békéscsaba 1912 Előre II. (5.)–Mezőhegyesi SE (10.)

Jakab Péter, a Békéscsaba 1912 Előre II. edzője: – Nem kezdődött jól a Mezőhegyesnek a bajnokság. Vannak jó játékosaik, de többen elmentek és többen érkeztek, az edző, a nálunk az utánpótlásban is dolgozó Rotár Péter is új. Orosházán Hursán György, Pusztai András, a beteg Babinyecz Balázs és az első csapattal masszőrként Csákvárra utazó Borbély Zsombor is hiányzott a sorainkból. Lesznek közülük visszatérők, de az még kérdés, hogy kiket kapunk az NB II.-es csapattól. Az ifiknek pedig megkezdődik a bajnokság, onnan sem tudjuk, hogy kikkel számolhatunk. Bízom a jó eredményben, a három pont megszerzésében.

Jamina SE (3.)–Gyomaendrődi FC (1.)

Mazán Zoltán, a Jamina SE edzője: – Sok az egyforma csapat a megye egyben, az erőviszonyok a napi forma függvényében is alakulnak. Nem lesz akkora szakadék a csapatok között, mint tavaly. A befektetett munka fontos. A huszonkettes keretünkből átlagban tizenöten ott vannak az edzéseken. Mély a játékoskeretünk, a kispadon is minőségi cserék ülnek, van harc a kezdőbe kerülésért. Vannak még gondjaink, a támadások megszervezése még nem működik jól, de sokat gyakorolunk az edzéseken. A csapategységgel, hozzáállással nincs gond, jó a kohézió a csapatnál. Felkészülünk a Gyomaendrődből és szeretnénk megnyerni a találkozót. Ökrös László, Turcsek Szilveszter és Zsuzsa László sérült.

Békési FC (11.)–Nagyszénás SE (9.)

Szarvas András, a Békési FC edzője: – Győzelmi szándékkal készülünk a Nagyszénás ellen. Ehhez természetesen az szükséges, hogy tudjunk végre gólt lőni. Legutóbb volt négy-öt lehetőségünk, de még a helyzetkihasználásban is javulnunk kell. Nem ismerjük még teljesen az erőviszonyokat, mert újoncok vagyunk, de egy győzelem sokat jelentene az önbizalom és a motiváció szempontjából. Ollé Péter megsérült Gyomaendrődön, ő várhatóan hiányozni fog.

Dévaványai SE (6.)–Szeghalmi FC (8.)

Bereczki Árpád, a Dévaványai SE edzője: – Nagyszénáson sikerült kijavítani néhány dolgot, ami nem működött a nyitányon, így szereztük meg a három pontot, ami mindenképpen jót tett az önbizalmunknak. A Szeghalom elleni mérkőzésnek sem mi leszünk az esélyese, tekintettel arra, hogy a szombati vendégünk évek óta meghatározó szereplője az első osztálynak, ráadásul nagyon jó tavaszt produkált. Nem feltartott kézzel várjuk a Szeghalmot sem, de kell néhány forduló, hogy felvegyük kilencven percre az osztály által megkívánt szintet. Remélhetőleg sok néző látogat ki újra a mérkőzésre, ami segíthet áthidalni a nehezebb periódusokat. A maródi Papp Viktor, és Papp Krisztián játéka még mindig kérdéses és Nyíri János is makacs sérüléssel bajlódik. Juhász Péter, Pap Ákos és Kovács Bence, munkahelyi elfoglaltság miatt hiányzik.