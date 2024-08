A Kétegyházi SE–Magyarbánhegyesi FC párharc elmarad, mert a házigazda megszüntette felnőtt együttesét, a vendégek így játék nélkül jutnak a második körbe. Bizonytalannak tűnik még a Kaszaper FC–Lőkösháza KSK találkozó, ugyanis a vendéglátók legtöbb labdarúgója hét közepén még nem rendelkezett sportorvosi engedéllyel, a sámsoni alakulat pedig Magyarbánhegyesen fogadja a Csanádapácát.

Mivel a sorsolásnál az osztálykülönbség mellett a területi elvet is szem előtt tartották, ezáltal több szomszédvári derbi színesíti a programot. A nyári közös edzőmeccsek után a Zsadány és a Keresztúr élesben is összeakad egymással, Vésztőn pedig a bajnokságot hibátlanul kezdő Doboz lesz a fellépő. Persze a többi párharcoknak is meg lesz a maguk szépsége, összességében pedig az lesz a kérdés, hogy a pályaválasztók miként tudják eltüntetni a szintkülönbséget. Érdemes megjegyezni, hogy döntetlen esetén az alacsonyabb osztályú fél a továbbjutó.

A tervezett program

Vármegyei Kupa, 1. forduló. Augusztus 31., szombat, 17.00: Kamuti SK–Csorvási SK. Szeptember 1., vasárnap, 17.00: Zsadányi KSE–Sarkadkeresztúri SE, Okány KSK–Köröstarcsai KSK, Vésztői TK–Dobozi SE, Sarkadi KLE–Békéscsabai MÁV SE, Békéssámsoni SK–Csanádapácai EFC, Kardos KSK–Csabacsűdi GYLSE, Kevermes SE–Eleki USE, Kunágotai TE–Újkígyós FC, Kaszaper FC–Lőkösháza KSK, Gádorosi LSE–Tótkomlósi TC.

Kétegyházi SE–Magyarbánhegyesi FC 0–3 (játék nélkül).