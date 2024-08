A Városi Szabadstrand és a Kacsa-tó környéke teljesen megújult az utóbbi évben, a rendszeresen visszatérő résztvevők elégedetten csettinthettek a változások láttán. A lebonyolítás a korábbi tradíciók szerint alakult: az úszók 1000 és 2000 méteres távok közül választhattak, a futókra 3 kilométeres kör várt, ebből vállalhattak egyet, kettőt, vagy hármat a felkészültségüknek megfelelően. Akik pedig kombinálták a két sportágat, azoknak a rövidebb távot kellett leúszniuk, mellé pedig 6 km-t futniuk.

– Az úszók a futók és a duatlonosok körében is emelkedett az indulók száma, ami összefüggésbe hozató a kulturált helyszínnel és az igazán pompás idővel. Több, mint hetvennel nőtt az összlétszám az előző évhez mérten, vidékről különösen nagy az érdeklődés az esemény iránt – konstatálta Darida András, a házigazda SZUSE elnöke, akinek a munkáját a szervezésben és a lebonyolításban Zalán Csaba, illetve Rohonyné Urbancsok Zsuzsanna segítette.

Az ő érdemük, hogy idén 71 településről 273 sportember sereglett össze a rendezvényre, ami létszámban megközelíti az első alkalommal tető alá hozott 2020-as eseményt. Akadnak rendszeres visszatérők, és új próbázók. Forschner Rudolf például az úszások 35 éves kezdése óta egyetlen egyet sem hagyott ki.

Darida András egyéb adatokat is birtokunkba juttatott. Ezekből derült ki például, hogy a legidősebb férfi futó, a 86 esztendős budapesti Ritter Ferenc 6000 métert tett meg, az úszók doajenje, a szintén 86 éves szentesi Melkuhn Dezső az 1000 m-en indult.

– Érdekesség, hogy a vízben a rövidebb számban a tapasztaltabb úszók domináltak. Az abszolút összevetésben Vereczkei Csilla és a skandináv származású Stefan Nilsson bizonyult leggyorsabbnak. A hosszabb távon viszont a fiatalok vitték a prímet Rácz Anna és Orovecz Patrik révén. A futóknál az idősebb korosztályok voltak népesebbek, ami az életkori sajátosságoknak tudható be – mondta el Darida András, aki szerint jövőre folytatás következik.

A duatlonosok a vízből kilábalva futócipőre váltottak. Fotó: Babák Zoltán

Az idei Trianoni Emléktusa, győztesei

Úszás. 1000 m. Lányok, nők. 10–14 évesek (2): Sebők Zoé. 15–18 (1): Kiss Fanni. 19–30 (2): Maglóczki Janka. 31–40 (4): Szijártó-Zuberecz Éva. 41–50 (2): Vereczkei Csilla. 51–60 (3): dr. Szilvássy Orsolya. +60 (3): Dina Mihályné. Fiúk, férfiak. 10–14 (5): Bracsok Balázs. 15–18 (1): Harsányi Botond. 19–30 (1): Tóth Vince. 31–40 (1): Szabó Zsolt. 41–50 (3): Mérai Sándor. 51–60 (3): Stefan Nilsson. +60 (6): Sebők János.

2000 m. Lányok, nők. 10–14 évesek (2): Együd-Kovács Lana. 15–18 (2): Rácz Anna Lilla. 19–30 (5): Okos Glória. 31–40 (4): Oláhné Gregus Bernadett. 41–50 (2): Wéber Vanda. 51–60 (2): Garabás Gizella. +60 (3): Maitz Kriszta. Fiúk, férfiak. 10–14 (1): Orovecz Patrik. 15–18 (1): Nagy Attila. 19–30 (2): Okos Ékos. 31–40 (4): Horváth Roland. 41–50 (3): Vass Csaba. 51–60 (4): Ádám Tibor. +60 (2): Cseh Miklós.

Futás. 3000 m. Lányok, nők. 7–9 évesek (1): Szabó Rita. 10–14 (3): Szabó Zsófia. 15–18 (1): Farkas Fanni. 19–30 (1): Tóth Anna Anita. 31–40 (5): Kránitz Szabina. 41–50 (5): dr. Sulyok Anita. 51–60 (4): dr. Farkas Annamária. +60 (2): Valastyán Jánosné. Fiúk, férfiak. 7–9 (6): Monori Vince. 10–14 (7): Szabó Áron. 15–18 (4): Tímár Tamás. 19–30 (1): Szeljak Bence. 30–40 (1): Bencsik Pál. 41–50 (5): Menezdorf Ákos. 51–60 (1): Bartha András. +60 (2): Dudás Endre.

6000 m. Lányok, nők. 10–18 évesek (3): Kerényi Katalin. 19–30 (2): Briber Éva. 31–40 (5): Váradi-Bíró Anita. 41–50 (5): Kovács Zita. 51–60 (6): Bíróné Révész Erzsébet. +60 (3): Pozsonyiné Kelemen Magdolna. Fiúk, férfiak. 10–14 (1): Ambrus Zsombor. 15–18 (1): Kerényi Ferenc. 19–30 (2): Szeljak Bálint. 31–40 (3): Megyeri Mihály. 41–50 (4): Pardi József. 51–60 (3): Kaczur András. +60 (1): Szeli Lajos.

9000 m. Lányok, nők. 19–30 (1): Valastyán Henriett. 31–40 (4): Snajder Eszter. 41–50 (2): Kálmánné Valki Diána. 51–60 (3): Weisz Csilla Eleonóra. +60 (2): Szerletics Imréné. Fiúk, férfiak. 15–18 (1): Mogyorósi Milán. 19–30 (3): Gombás Sándor. 31–40 (6): Hegedűs Levente. 41–50 (7): Gyóni Gábor. 51–60 (3): Józsa Tibor. +60 (4): Valastyán János.

Kéttusa. 1000 m úszás, 6000 m futás. Lányok, nők. 10–14 évesek (2): Varga Vanda. 15–18 (2): Sztán Boglárka. 31–40 (5): Pap Csilla. 41–50 (11): Dósai-Molnár Szilvia. 51–60 (6): Csikány Csilla. +60 (2): Kárpáti Szilvia. Fiúk, férfiak. 10–14 (4): Szrnka Áron. 15–18 évesek (2): Kiss Ákos. 19–30 (1): Cseke Bulcsú Levente. 31–40 (6): Nagy Ádám. 41–50 (9): Musek Attila. 51–60 (8): Medvegy István. +60 (1): Vörös János.