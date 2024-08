A békéscsabai származású sportember a következőket mondta a megmérettetésről.

Szarvas Mátyás a célban

– Mérhetetlenül nehéz körülmények között rendezték meg a versenyt már ami az időjárást illeti. Volt itt minden, harminc fokos meleg, vihar, vízszintesen szakadó eső, szenvedő futók és mentő. Annyira fojtogató volt az oxigén nélküli levegő, hogy valóban sorra dőltek ki az emberek, különösen igaz volt ez a mieink után huszonnégy órával később indított egynapos verseny résztvevőire. Minden nehézség ellenére úgy érzem, hogy nagyon reálisan terveztem meg a két év utáni első versenyemet, és az első nap végén a magam meglepetésére is kilométerre pontosan ott tartottam, ahol akartam, 165 km-nél. Ekkor jött az ítéletidő, kegyetlen viharral. Mivel első éjszaka alvás nélkül toltam végig, a pára, a viharos idő, aztán a fülledtség mégis kikezdett engem is, és sajnos a tervezett minimális pihenésemet – ami egy bő félóra volt – túllőttem. Ezzel együtt a következő három órában elképesztő módon összeraktam magam, fantasztikus tempóban tíz-tizenöt kilométerrel is előttem lévő, elvileg már elérhetetlennek látszó versenyzőket értem utol és előztem meg. Ennyi ,,hiba" benne van egy ekkora terhelésű versenyben, engem azonban alapvetően az összkép érdekel, ez pedig rendben volt és van, hiszen a második napon egy kicsit több mint száz kilométert teljesítettem, így lett meg összesen a 266 km. Hálás vagyok feleségemnek Gyöngyvérnek – aki a kísérőm volt – a hihetetlen sok segítségért, sose felejtsük el: egy ilyen eredmény, egy ilyen siker mindig igazi csapatmunka! Végül szeretném még elmondani, hogy óriási elismerés jár valamennyi pályatársamnak, akik a 48 órán át tartó körözést választották ilyen körülmények között.

A békéscsabai sport embertől megtudtuk még, most egy kis pihenő következik, majd Szigligeten mutatják be a Szarvas Mátyás tavaly őszi új világcsúcsot hozó Országos Kékkör futásáról készült ,,Négy kék évtized" című filmet, amelyet Major Gyula rendezett.