Az előzetes terveknek megfelelően a Sporthét új koncepciójának értelmében az eseménysorozat zárórendezvényét a csabai fürdőbe tervezték, ahol a strand hagyományos családi napjával egybekötve mutatkoztak be a városban működő vizes sportegyesületek.

Az ifjú vízilabdások is bemutatkoztak a Sporthét utolsó napján az Árpád fürdőben

Akik előre regisztráltak, ingyenesen mehettek be a Sporthét zárórendezvényére

A Békéscsabai Előre Úszó Klub vezetőedzője a Beol.hu-nak elmondta, örültek annak, hogy az eddigiektől eltérően nem a főtéri betonon, hanem természetes közegükben, a vízben mutatkozhattak be az úszás iránt érdeklődők számára. – Nyilván mindenekelőtt a sportág népszerűsítése volt a szándékunk és nagyon örültünk annak a mintegy 70 gyermeknek és szüleiknek, hogy kíváncsiak voltak ránk és érdeklődtek irántunk – fogalmazott Szarvas János. Kiemelte, hogy a klub szombati programja az élménymedencékben a kicsik számára szóló vízhez szoktató foglalkozásokkal indult, majd ezt követően az 50 méteres medencében egy rögtönzött háziversenyt rendeztek azért, hogy mindenki láthassa, hogyan zajlik egy bajnoki megmérettetés. Az eseményen emellett ott voltak a Békéscsabai Senior Úszó Egyesület tagjai is, akik többek között vízi aerobik órát tartottak, valamint segítettek a rendezvény lebonyolításában és a gyerekfelügyeletben is.

A vízilabdások is megmutathatták tudásukat

Az úszó klub programjaihoz szorosan kapcsolódtak a vízilabdások bemutatói. A Csabai Csirkefogók Vízilabda Klub vezetőedzője kérdésünkre ugyancsak arról számolt be, hogy a főtér helyett ezúttal sokkal jobban meg tudták mutatni, miről is szól ez a sportág. Fodor Ádám kiemelte, az első órában mindenki testközelből kipróbálhatta, mit jelent a vízilabda: ennek megfelelően volt labdázás, illetve kapura lövés is. A további programot illetően megjegyezte, hogy egy bemutató mérkőzéssel készültek a legkisebb korosztály részvételével, bizonyítva, hogyha valaki most kezdi el a játékot, nagyjából két év múlva akár már meccseket is játszhat.

A vizes sportok bemutatói mellett a felhőtlen szórakozás sem maradhatott el

A sportegyesületek délelőtti bemutatóival párhuzamosan a fürdő családi napjának keretében számos izgalmas élmény várta egész nap a legkisebbeket. Többek között ugrálóvár, aquafitness, pingponglabda-vadászat ajándékokkal, zenés kívánságműsor, illetve többféle gyermekműsor is a program része volt.