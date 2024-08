– Az Extraliga nagyon kompetitív bajnokság, amely tele van tehetséges játékossal és csapattal. A színvonal magas, engem lenyűgözött a meccsek intenzitása és a szenvedélyessége – nyilatkozta a békéscsabai klub honlapjának. – Jó élményekkel gazdagodtam és szerintem a saját fejlődésemet is segítette az előző szezon.

Nina Kocsics ezek után nem is tervezte, hogy ismét országot vált és örült a Békéscsaba megkeresésének.

– Igen, egyértelműen szerettem volna Magyarországon maradni, mert élveztem az elmúlt évet, ezen kívül komoly fejlődési potenciált látok itt. A döntésemben a legnagyobb szerepet a BRSE víziója és a szisztematikus építkezés melletti elköteleződése játszotta, ezen kívül úgy éreztem, hogy hamar sikerült megtalálnom a közös hangot az edzői stábbal, valamint a menedzsmenttel is.

Rutinos játékosként az is feladata lesz, hogy segítse a csapat fiatal, még tapasztalatlan játékosait.

– Van már tapasztalatom a fiatalok mentorálásában, mindig igyekszem segíteni a fejlődésüket. Fontosnak tartom, hogy a pályán és azon kívül is példát mutassak a hozzáállásommal, és azt is izgatottan várom, hogy megoszthassam velük a tudásomat, tapasztalatomat, ami akár hasznos is lehet számukra – mondta Nina Kocsics, aki már várja, hogy bemutatkozhasson a békéscsabai színekben és érezze az ország egyik legjobb szurkolótáborának biztatását.

– Mindig éreztem azt az elképesztő energiát és támogatást, amit a szurkolók adtak a csapatnak, nagyon várom, hogy ezt mostantól én is megkapjam csabai játékosként. Csodálatos lesz egy ilyen szenvedélyes publikum előtt pályára lépni, és alig várom, hogy a legjobbamat nyújtsam értük is.

Legnagyobb erősségének a pontszerzési képességemet és a kiegyensúlyozottságot tartja.

– Keményen dolgozom azért, hogy minden meccsen magas szinten tudjak teljesíteni, és mindig a fejlődést tartom szem előtt. Szerintem jó munkamorállal rendelkezem, valamint pozitív a hozzáállásom is, ami a sportban a siker kulcsa. Győzelemre éhes vagyok, utálok veszíteni, ezért adok ki magamból mindent a meccseken.