Újkígyós FC–Szabadkígyósi SZSC 0–1 (0–1)

Vármegyei II. osztályú labdarúgó-mérkőzés. Újkígyós, 170 néző. Vezette: Bálint Zoltán.

Újkígyós: Borbély – Gazsó (Dunai), Dohányos, Budás, Sas, Benkó (Gonda), Csiernyik M., Danczik, Solymoskövi Zs. (Horváth R.), Gedó (Nagy G.), Benyó (Burkus). Játékos-edző: Farkas Ferenc.

Szabadkígyós: Paronai – Milek, Faragó R. (Pribojszki), Szabó Z., Ancsin, Nagy Z. (Hőgyes), Prókai (Nagy D.), Frankó, Sebestyén M., Barna (Alb), Kocziha. Játékos-edző: ifj. Sebestyén Antal.

Gólszerző: Milek (17.).

Farkas Ferenc: – Le a kalappal a fiúk hozzáállása előtt. Ha minden meccsbe így állnak bele, a mérleg nyelve a mi oldalunkra billenthet. Sok sikert a Szabadkígyósnak!

Ifj. Sebestyén Antal: – Két ellentétes félidőt produkáltunk. Az elsőben a gólunk után inkább a hazai csapatnak voltak lehetőségei. Szünet után viszont mi dolgoztunk ki több lehetőséget és azt gondolom, ennyivel jobbak voltunk a nagyon jól küzdő hazaiaknál. További sok sikert kívánunk nekik!

Tóth Pál

Végegyházi SE–Eleki USE 2–5 (2–3)

Végegyháza, 100 néző. Vezette: Rakonczás Zsolt.

Végegyháza: Tóth K. – Dajcs, Tanner, Borbás, Mag, Multyán Cs., Túri (Balla), Mittnacht (Józsa), Vincze, Adler Á. (Balog A.), Kecskés. Játékos-edző: Bíró Tibor.

Elek: Kajári – Tamás, Horváth M. (Kászián), Sipos, Rostás (Szilágyi), Kádár, Nagy E. (Nagy R.), Nagy G. (Budai), Kovács Zs., Nagy Á., Kacsala. Játékos-edző: Nagy Gergely.

Gólszerző: Tanner (12.), Dajcs (21.), ill. Nagy Á. (7.), Nagy E. (31.), Rostás (37.), Kászián (60.), Kacsala (88.).

Bíró Tibor: – Kettő-egyes vezetésünknél két óriási egyéni hibánkat is kihasználta a vendégcsapat. Hiába küzdöttünk a második félidőben, sajnos annyira kinyíltunk a végén, hogy újabb elkerülhető gólokat kaptunk. Ez már itt nem fér bele.

Nagy Gergely: – Ma a szebbik arcunkat mutattuk. Ami a múlt heti mérkőzésen kimaradt, azt most berúgtuk. Bízom benne, hogy előbb utóbb megértjük, hogy a jó hozzáállás nélkül nem lehet meccset nyerni! A helyén kezeljük ezt a sikert, ami nagy fegyvertény. Gratulálok a csapatomnak, sok sikert a hazaiaknak!