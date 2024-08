Közös a két együttesben, hogy hullámzó teljesítménnyel kezdte az évet, ennek megfelel az elfoglalt pozíciója is a tabellán. A 11. helyen álló vendéglátó egy pályaválasztói csere miatt zsinórban három találkozót játszott otthon, legutóbb pedig házon kívül is bemutatkozott. Az otthoni produkció a Kazincbarcika ellen győzelemmel indult, a BVSC és a Gyirmót viszont három ponttal távozott Csákvárról. Kárpótlásul a sárga-kékek az előző héten a Szentlőrinc parádés rajtját törték meg 1–1-es döntetlennel, Baranyában.

– Az aktuális ellenfél nevezhető akár a Puskás Akadémia fiókcsapatának is, hiszen sok fiatal tanulja a felnőtt focit náluk kölcsönben, mellettük azonban rutinosabb játékosokkal is rendelkeznek, akik jó ötvözetet képeznek az ifjoncokkal. Tapasztalatunk szerint kellemetlen stílusú gárda, amely fegyelmezetten védekezik, az átmenetei pedig gyorsak. Ezekre különösen fel kell készülnünk, tekintettel arra is, hogy hétvégén hasonló szituációból kaptunk gól – mondta a Csákvárral kapcsolatban Csató Sándor vezetőedző.

Az eddigi rövid eredménysorból is kitűnik, hogy talán minden korábbinál kiegyenlítettebb a mezőny ebben az osztályban. Azt mondhatni, nincs különösebb jelentősége a helyszínnek sem, apróságok döntenek pontok sorsáról. Vonatkozik ez a 7. helyen tanyázó Békéscsaba esetére is, amely a Mezőkövesddel szemben múlt vasárnap az idény első vereségét szenvedte el a Kórház utcában.

– Továbbra is fenntartom azt, hogy bárki, bárhol, bárkit képes megverni ezen a szinten. Sok múlik az adott napi szervezettségen és formán, de félvállról venni egyetlen ellenfelet sem lehet. Nekünk sem esett jól a Kövesd elleni vereség, hiszen vezettünk, a helyzeteink is adva voltak, két buta hiba mégis elég volt ahhoz, hogy pont nélkül maradjunk, pedig egy döntetlen jobban megfelelt volna a meccs összképének – fűzte hozzá a szakvezető.

Arra a felvetésünkre, hogy mi hozhat hétvégén sikert az Előre FC számára, egyáltalán mit tekintene sikeres szereplésnek Csató Sándor, arra az alábbi választ kaptuk:

– Egyértelműen pontszerzés lesz a célunk. Igyekszünk játékban is felnőni a feladathoz, múlt vasárnap ebben a tekintetben nem festettünk jól, de azon leszünk, hogy a Kozármislenyen, illetve a helyenként Soroksáron mutatott teljesítményünket hozzuk. Mindennek az alapja a zárt védekezés lesz, ebből próbálunk eredményes akciókat kibontakoztatni. Sajnos akadnak sérültjeink, emiatt változtatnunk kell a meccskereten és a kezdőcsapaton, Vólent Roland viszont a büntetése letöltésével visszatérhet – részletezte a vezetőedző.