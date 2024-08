A nyolcvanas években elindított sorozat több néven is futott az évtizedek során, jó időn keresztül a Dél-alföldi Strandröplabda Bajnokság szerves részét képezte, ennek megfelelően eltérő volt az időpontja is. Huzamosabb ideje azonban augusztus első vagy mint most, második hétvégéje lett az állandó dátuma, de a célját tekintve az állandóság jellemzi. Nevezetesen az esemény kiváló lehetőséget biztosít a sportág helyi hódolóinak arra, hogy összemérjék felkészültségüket a vármegyei és a régiós bázisok legjobbjaival. Ennek megfelelően a házigazdák egyebek mellett Békéscsabáról, Szegedről és Kecskemétről várnak népesebb küldöttséget, ám nem elképzelhetetlen aradi és temesvári strandröplabdázók feltűnése sem.

A kialakított időrend szerint szombat reggel 9 órától a vegyes párosok csatáira kerül sor, vasárnap ugyanebben az időszakban kezdődik párhuzamosan a női és a férfi duók küzdelme. A nevezést mindkét napon a helyszínen lehet megejteni 8.45 óráig.