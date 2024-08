A kick-box világbajnokság csütörtöki mérkőzései nem akármilyen téttel bírtak, hiszen ezek az összecsapások döntötték el, hogy ki jut be a pénteki döntőbe.

A Békés Megyei Harcművész Szövetség tagjai közül point-fighting szabályrendszerben tizenegy, míg light-contact-ban egy versenyző lépett tatamira, mindannyian a békéscsabai JALTE-Debreczeni team tagjai. Végül öten – Debreczeni Frida, Jancsó Lili, Szikora Bence, Jancsó Csenge és Gajdács János – kezdhették meg pénteken a döntőbeli küzdelmüket. A többiek majd a dobogó harmadik fokára állhatnak, bronzérmesek lettek.

Debreczeni Dezső, a JALTE-Debreczeni team vezetőedzője így látta a nagyon mozgalmas csütörtöki nap történéseit:

- Öten bekerültek a pénteki döntőbe, ami örömteli. Mint mindig, most is történtek fájó vereségek. Petró Bálint végig vezetett, az egész világbajnokság alatt jól küzdött, még soha nem volt ilyen formában. Két másodperccel (!) a vége előtt még egy ponttal vezetett, ám ekkor egy két pontos fejrúgás érte! Ilyen a sport! Békési Bence is helytállt a kiváló mexikói ellenféllel szemben, de egy ponttal veszített, így nem vívhat házi döntőt Gajdács Jánossal, aki „legyűrte” amerikai ellenfelét. Szikora Gergő most nem tudott úgy koncentrálni, mint eddig, kikapott, így bronzérmes lett. Debreczeni Frida light-contacttal kezdett, ami nem volt szerencsés, mert a point-fighting mérkőzéséhez közel volt. Ráadásul Frida vezetett, de az utolsó részben megfordult a mérkőzés. Pedig ha sikerül, a döntő könnyebb lett volna. Nagyon elfáradt mentálisan is, de szerencsére a point-fighting-ra „összekapta magát” és bejutott a döntőbe. Jancsó Lili fölényesen, magabiztosan, technikai K. O.-val jutott a döntőbe. Szikora Bence szoros mérkőzésen vesztett állásból fordított és nyert amerikai ellenfelével szemben. Jancsó Csenge betartva a taktikai utasításokat nyert a szintén amerikai rivális ellenében, a döntő a lengyel lánnyal szorosnak ígérkezik. A két nehézsúlyú kadet egyes versenyzőnknek, Szűcs Leventének és Hugyecz Donátnak még több rutint kell szereznie, bronzérmük reális eredmény. Debreczeni Lilla angol ellenfele nagyon jó rúgótechnikával rendelkezett, szoros volt a mérkőzés eleje, de nem sikerült ma a döntőbe jutás. Az öt finalista mindegyikében benne van a győzelem, s bár eddig is jó az eredménylista, azért reménykedünk az aranyakban.

Formagyakorlatban az orosházi Szemenyei Máté Bence az erős mezőnyben szép bronzérmet szerzett a gyermek zenés fegyveres kategóriában. A keleti fegyverek közül a sai-val érte el ezt a szép eredményt, edzője, Puravecz Péter, aki egyben a magyar válogatott szövetségi kapitánya is. Ezzel a formagyakorlatosok befejezték a világbajnokságot.