A Floridában élő, 2008-ban Békéscsaba díszpolgárává választott, 50 éves olimpiai bajnok tornász Ónodi Henrietta még március végén lett rosszul, az állapota súlyos, jelenleg is kórházban van, a családja a kezelésére gyűjt.

Ónodi Henrietta edzés közben a tatai edzõtáborban 1996-ban. Sokan szorítanak érte. Fotó: MTI-archív fotó

Március 28-án egy floridai élelmiszerboltban volt, abban a városban, ahol él, és a három kisgyermekének vásárolt, amikor hirtelen összeesett. Henit azonnal kórházba szállították, útközben többször is leállt a szíve. Stabilizálták és kórházba szállították, ahol szinte teljes artériás elzáródást diagnosztizáltak nála. Azonnal megműtötték, hogy megmentsék az életét. Ez a váratlan esemény hihetetlen kihívást jelent Heni és családja számára mind érzelmileg, mind anyagilag. A kórházi rehabilitáció valóban hatalmas teher a tornász számára, ugyanis Henrietta hosszú ideig nem fog tudni dolgozni. Egyelőre a felépülése a cél, és hiába van biztosítása, az csak korlátozottan fedezi a költségeket.

Ónodi Henrietta testvére köszönetet mondott

Henrietta nővére az adománygyűjtő oldalon jó híreket osztott meg tesvére állapotáról. Elsőként köszönetet mondott mindenkinek, aki eddig segítette Heni kezelését. Mint írta, javult a beszédkészsége és az evés, a gyógyszerek bevétele terén is történt előrelépés. A következő nagy lépés az lenne, hogy igénybe vehesse a terápiát.

Egy hazai alapítvány megkönnyítené a segítségnyújtást

Információink szerint nagyon sokan segítenék a békéscsabai olimpiai bajnok tornásznő felgyógyulását hazánkban is, szerkesztőségünkben is többen érdeklődtek, miképpen tudnák ezt megtenni. Úgy tudjuk, dolgoznak azon, hogy egy meglévő vagy egy új alapítvány közreműködésével ez megvalósulhasson, így cégek, magánszemélyek itthonról is sokkal könnyebben tudnának hozzájárulni Ónodi Henrietta felgyógyulásához.

Az amerikai adománygyűjtő oldalt ITT érik el.