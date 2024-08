FC Csákvár–Békéscsaba 1912 Előre FC 1–0 (0–0)

NB II.-es labdarúgó-mérkőzés. Csákvár, 200 néző. Vezette: Móri Tamás (Horváth Zoltán, Toplánszki Szabolcs).

Csákvár: Zelizi – Murka, Karacs, Umathum, Varga B. – Dencinger (Farkas, 62.) – Szabó B. (Jablonszkij, 86.), Gazdag V., Dusinszki (Szalai, 78.), Szakály D. (Haragos, 62.) – Nagy Z. (Baracskai, 78.). Vezetőedző: Tóth Balázs.

Békéscsaba: Uram – Kuzma (Gyenti, 68.), Kovács G., Mikló – Hodonicki, Viczián – Kővári (Hursán, 68.), Pintér (Szatmári, 68.), Tóth M. – Vólent (Zádori, 76.), Kóródi (Maronyai, 76.). Vezetőedző: Csató Sándor.

Gólszerző: Nagy Z. (58.).

Sárga lap: Nagy Z. (68.), Farkas (72.), ill. Hursán (79.), Hodonicki (91.).

58. perc: Szakály a jobb oldalról passzírozta be a labdát a csabai kapu elé, ahol Nagy Zoárd pár lépésről kotorta azt a jobb sarokba, 1–0.

Dusinszki már a 40. másodpercben vezetést szerezhetett volna, de a lövése a csabaiak szerencséjére a felső lécről a mezőnybe pattant. Élénken kezdtek a csapatok, a másik oldalon csabai lehetőség maradt kihasználatlanul, majd Uram Jánosnak kellett vetődve szögletre mentenie. A hazaiak agresszíven letámadtak, ami okozott némi gondot a lilák számára. A 9. percben pedig Uram ijesztett rá társaira, amikor a kapu előterében elrúgott a labda fölött, szerencséjére Szabó Bence sem igazán számított erre, így a kapus üggyel-bajjal korrigálta a szarvashibát. A folytatásban alább hagyott a támadókedv. Csákvári dominancia jellemezte a játékot, a látogatók nem igazán tudták megtartani a labdát, csak egy-egy kontra akcióból jutottak el az ellenfél kapujáig. A félidő derekán azután alább hagyott a házigazdák szorítása és a kissé megkésett ivószünetből visszatérve bátrabb lett a békéscsabaiak játéka. Az utolsó tíz percre megint agilisebbek lettek a vendéglátók, és újabb komoly lehetőséget hagytak ki.

A második félidő viszont viharsarki lehetőséggel indult, igaz nyomban utána Uramnak kellett két esetben is játékba avatkoznia. Nagy labdabirtoklási fölényben volt a Csákvár, de amikor kiszabadult a szorításból az Előre, több veszélyes támadást is kidolgozott. Öt minután belül Vólent két esetben hibázott, másodszor alig lőtt fölé a tizenegyes pont tájékáról, majd Pintér 10 méteres lapos lövésére ért le a hazai hálóőr. A kimaradt lehetőségek után törvényszerűen jött Nagy Zoárd vezető találata. Automatikus feljebb tolódott a játék, Csató Sándor edző pedig előbb három, majd újabb két friss embert küldött pályára, az egyenlítés reményében. Próbálkozott is megtartani az irányítást a lila-fehér együttes, a hazaiak azonban ügyesen tördelték a játékot és időnként egyszerű eszközökkel őrizték meg a számukra üdvös eredményt.

Első házon kívüli mérkőzését veszítette el az Előre csapata, és az 5 pontjával immár a mezőny második feléhez tartozik a tabellán.