A küldöttségben számos viharsarki sportember helyet kapott. A sportági szövetség hétfői közlése szerint a békéscsabai Szabó Ágnes két aranyérmet is szerzett, miután a +84 kilósok között 155 kilogrammal zárt, emellett az abszolút elsőséget is begyűjtötte. Eredménye a valaha nyomott legnagyobb súly a nőknél Magyarországon. Schauer Kornél a 120 kilósoknál ezüstérmes lett, míg Palágyi Zsanett (69 kg) bronzérmesként végzett.

Az ifiknél Sajben Dániel (59 kg) Eb-ezüstöt szerzett, Kőhalmi Boriska (69 kg) harmadik lett, akárcsak Balog Vencel (66 kg).

A masters mezőnyben Európa-bajnok lett Petróczki Magdolna (masters 2; 75 kg), Katona Bálintné (masters 2; 57 kg) és Salamon Erika (masters 2; 63 kg). A dobogó második fokára állhatott fel Schneider Erzsébet (masters 2; +84 kg), és egy kimagasló eredménnyel (205 kg) Cserna János (masters 2; +120 kg).

– Úgy gondolom, a csapat minden tagja helytállt a kontinens-bajnokságon, amelyen 31 ország 700 sportolója vett részt. A magyar válogatott tagjai hetven százalékban sikeres gyakorlatokat mutattak be – mondta Kromek András, aki Szabó Ágnessel együtt nemzetközi bíróként is képviselte a magyar színeket.