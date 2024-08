Bár a dél- és nyugat-európai országokban már nagy rutint szerzett Marta Hurst, mégis, azt mondja, hogy folyamatosan fejlődni szeretne mint játékos. A BRSE klubhonlapján új csapatáról megjegyezte, patinás múltja van a klubnak.

Marta Hurst gépe a minap landolt, a héten már meg is ismerkedett új társaival és a csabai stábbal

Fotó: BRSE

– Számomra az volt a legfontosabb, hogy a BRSE támogatja a sportolóit és a stábot, ezáltal együtt dolgozhatunk azon, hogy egyre jobbá váljunk. S ha megvan a megfelelő hozzáállásunk is, belevetjük magunkat a munkába, akkor bármit elérhetünk, amit kitűzünk magunk elé – jegyezte meg a Békéscsaba frissen igazolt portugál játékosa.

Marta Hurst az egyik legtapasztaltabb játékosa a megújuló csabai együttesnek, ezért a fiatalokkal teli tűzdelt csapatban egyfajta mentor szerepe is lesz.

– Az élsportnak is megvan a maga körforgása, azaz minél tovább játszol, annál valószínűbb, hogy egy idő után a csapattársaid fiatalabbak lesznek nálad. Amikor 18, 20 vagy akár 22 éves voltam, mellettem nem voltak olyanok, akik mondjuk 10 évvel idősebbek voltak, ritkaságszámba ment, hogy a rutinosabbaktól valamit el tudtunk lesni fiatalon. Most, hogy 32 vagyok, én lehetek az, akitől tanulnak, és bízom benne, hogy nyitottak lesznek felém vagy a többi tapasztalt csapattársam irányába. Ez egy olyan szerepkör, amit élvezek, és ha ők fejlődnek, akkor a csapat is, és én is, szóval ez egy olyan szituáció, hogy mindenki csak profitálhat belőle – mondta.

A portugál játékos eddig csak mint vendég járt a különleges atmoszférájú békéscsabai sportcsarnokban, mostantól azonban ő is részesül majd a szurkolói támogatásban.

– Pont erről viccelődtem a minap a csapattal, hogy örülök az itteni lehetőségnek, mert tavaly igen jó teljesítményt tudtam nyújtani a csarnokban. Azt kívánom, hogy innentől még több és több kedves emléket szerezhessek az új otthonomban. A szurkolók fantasztikusak, ellenfélként is éreztem, micsoda támogatást kap a csapat, jó lesz, hogy mostantól engem is biztatni fognak.

Saját magát, a játékát így jellemezte:

– Fiatalon csak az ütéseimre építettem, azon belül is arra, hogy minél nagyobbat üssek. Aztán az évek alatt igyekeztem színesíteni a repertoáromat irányokban és opciókban is, valamint nyitásfogadásban is fejlődtem. Utóbbival segíteni tudom majd a feladóink dolgát abban, hogy gyors támadásokat vezessünk. Igyekszem védekezésben is minél aktívabb lenni, olvasom a játékot, nemcsak az ellenfél oldalán, hanem a miénken is. Nagyon szeretek edzeni is, hiszen ilyenkor fektetjük magunkba azt a munkát és energiát, amivel készen állhatunk a nagy kihívásokra. Bízom benne, hogy ez a hozzáállás majd ragadós lesz a csapaton belül is!