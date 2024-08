Szeghalmi FC–Szarvasi FC 4–4 (2–3)

Vármegyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés. Szeghalom, 100 néző. Vezette: Láza András.

Szeghalom: Oláh Z. – Tatár, Bakk, Hajdú (Kiss L.), Darányi, Kiss T. (Kardos), Szász Á., Gedó (Tófalvi), Zsilák, Vágási, Mészáros. Edző: Oláh Ferenc.

Szarvas: Jakab – Zima (Máté), Furár (Barna), Pilán R., Magyar, Pilán M., Simon R. (Cservenák), Takács J., Hanea (Kerekes), Endrefalvi, Sindel (Jánovszki). Edző: Sajben Gábor.

Gólszerző: Gedó (14.), Mészáros (26.), Tófalvi (73.), Tatár (89.), ill. Hanea (8.), Pilán M. (11.), Pilán R. (19.), Endrefalvi (64.).

Oláh Ferenc: – Borzasztóan kezdtük a találkozót, szűk félóra múltán érkeztünk meg a meccsbe. A második félidőben viszont a Szarvas fölé kerekedtünk, hatalmas energiákat mozgósítottunk a pontszerzés érdekében. Volt hitünk, nem adtuk fel, főként ez volt az egyenlítés kulcsa. Igazi csapatmunkát végeztek a fiúk, nagy gratuláció nekik!

Sajben Gábor: – Szégyen, de ez már nem a véletlen műve. Mindenkinek el kell gondolkodnia a folytatásról!

Kiss Lajos



Orosházi MTK-ULE–Békéscsaba 1912 Előre II. 1–0 (1–0)

Orosháza, 110 néző. Vezette: Bakos József.

Orosháza: Salka – Szabó V. (Harangozó), Szabó Á., Kasuba, Ondrejó, Darida, Isaszegi M. (Halász), Márk, Bónus, Isaszegi B. (Valach), Futó. Edző: Bodzás Ádám, Harangozó Krisztián.

Békéscsaba II.: Tóth P. – Sirokmán (Avramucz), Pusztai O. (Farkas Á.), Ilyés B. (Dávid), Rostás (Kérdő), Mágocsi, Bacsa, Marik, Pelles, Komáromi, Csák (Lászik). Edző: Jakab Péter, Marik László.

Gólszerző: Isaszegi M. (16.).

Bodzás Ádám: – Kilencven percen keresztül álltuk a sarat, olykor a szerencse is mellénk szegődött. Azt gondolom, hogy az elvégzett munkának most érett be a gyümölcse, bízunk benne, hogy a folytatás is ilyen pozitív lesz.

Marik László: – Egy jó iramú jó színvonalú mérkőzést játszottunk. Két egyforma csapatból a szerencsésebb nyert, amely gólt is tudott rúgni.

Betkó Tamás



Nagyszénás SE–Dévaványai SE 1–2 (0–1)

Nagyszénás, 140 néző. Vezette: Bozó Norbert.

Nagyszénás: Lévai – Janicsek (Kálmán), Kovács L. (Ugró), Libor, Nagy M., Kukovecz, Papp M., Balázs, Varga T. (Bok), Kókai Á., Szijjártó. Edző: Kvasznovszky József.

Dévaványa: Dobozi – Végh, Szántó, Adamecz (Csordás), Kéki (Katona), Szabó E. (Szarka), Papp Zs., Szalai, Somogyi, Marton, Feke (Papp D.). Edző: Bereczki Árpád.

Gólszerző: Szijjártó (87.), ill. Papp Zs. (15., 84.). Kiállítva: Papp M. (30. – utolsó emberként szabálytalankodott).

Kvasznovszky József: – Egy véleményes kiállítás mellett tíz emberrel is becsülettel küzdöttünk. Szereztünk egy kívülről szabályosnak látszó szép gólt, mely végül csak a kispadról tűnt szabályosnak. Formálódó csapatunk nem bírta el az egyenlő feltételek hiányát.

Bereczki Árpád: – Tanultunk a múlt heti leckéből. Egyszerű játékkal, régen várt nagy győzelmet arattunk, egy jó Szénás ellen. Gratulálok a csapatnak!